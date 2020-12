La momie du musée Girodet de Montargis, congelée après les inondations de 2016, va être restaurée à Grenoble

Une momie du musée Girodet, à Montargis a été transférée début décembre jusqu'à Grenoble, où des spécialistes de la décongélation-restauration vont s'atteler à la remettre en état, afin qu'elle puisse de nouveau être exposée en 2021.

La momie avait été endommagée en 2016

Cette momie égyptienne, présente dans les collections du musée depuis 1859, a été endommagée lors des inondations de 2016 dans le Loiret qui ont particulièrement touché Montargis et le musée Girodet.

Le centre-ville de Montargis inondé le 1er juin 2016, après la crue historique du Loing © Maxppp - Philippe Chérel

Pour éviter qu'elle ne s'altère, elle est alors immédiatement congelée, explique le musée Girodet, ce qui permet également de laisser un temps de réflexion pour envisager sa restauration.

Un protocole de décongélation-restauration mis en place

Avec l'aide matérielle et l'expertise du pôle Conservation-restauration au musée du quai Branly - Jacques Chirac à Paris, un protocole de décongélation-restauration est décidé. Et la coordination des opérations est confiée à Laure Cadot, conservatrice-restauratrice d’objets ethnographiques et plus particulièrement de restes humains.

Laure Cadot, profitant du trajet pour rédiger son compte rendu minute par minute - Musée Girodet, de Montargis

Cette dernière a pris en charge la momie à Montargis, le 1er et 2 décembre derniers. Elle a organisé le transfert (en camionnette) vers l’atelier de recherche et de conservation ARC-Nucléart, à Grenoble, où une équipe scientifique intervient depuis pour effectuer et encadrer la décongélation et le séchage de la momie.

L'ARC-Nucléart de Grenoble ne nous en dira pas plus, tout comme le musée Girodet, qui évoque "un temps fort, avec mise à l’honneur de cette momie, durant l’année 2021 pour communiquer et informer en détail sur cette opération inédite".

Le musée Girodet à Montargis © Radio France - Anne Oger