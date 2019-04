Retombées économiques, touristiques, la commune du Dorat se prépare à accueillir le Mondial de tonte de moutons

A 3 mois du championnat du monde de tonte de moutons, la pression monte dans le nord de la Haute-Vienne et plus particulièrement dans la petite commune du Dorat qui va accueillir cet événement planétaire.

Le Dorat, France

300 compétiteurs de 34 pays sont attendus au Dorat, en Haute-Vienne, du 4 au 7 juillet prochain et selon les estimations, l'événement pourrait attirer jusqu'à 50.000 spectateurs. C'est donc un gros défi pour les organisateurs. Et dans la commune, tout le monde en parle et s'interroge sur les éventuelles retombées économiques et touristiques : "ça va faire connaître notre Limousin car peu de gens savent où ça se trouve" explique la boulangère de la petite ville. Et une cliente poursuit : "c'est un honneur, j'en parle autour de moi et des gens de ma famille vont venir depuis la région parisienne".

L'office de tourisme veut aussi capitaliser sur cet événement. Certaines visites et animations ont donc été adaptées ou même créées spécialement autour de la compétition pour inciter les spectateurs à prolonger leur séjour ou à revenir au Dorat et dans le Haut-Limousin.

►►Les habitants du Haut-Limousin espèrent tirer bénéfice du Mondial de tonte de moutons, reportage

ECOUTEZ Copier

Les préparatifs s'accélèrent donc au Dorat. Pour les champions de la tonte, des gîtes ont été réservés à Magnac-Laval ainsi qu'un centre de loisirs à Lathus dans le département voisin de la Vienne. Et pour les spectateurs alors ? Branle-bas de combat pour arriver à loger tout le monde : "ça fait un an qu'il y a des demandes. Des Français, des étrangers nous appellent presque tous les jours" explique-t-on à l'office de tourisme. La capacité du camping municipal va être doublée. Des demandes de réservations de chambres d'hôtels ont été établies dans un rayon de 60 kilomètres autour du Dorat, jusqu'à Limoges, Guéret et Poitiers.

►►Il va falloir héberger les dizaines, peut-être centaines, de milliers de spectateurs, reportage