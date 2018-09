Le loup est-il de retour en Bretagne ? Un naturaliste affirme qu'il en a vu un à Caurel dans les Côtes d'Armor au début de ce mois de septembre. Son témoignage fait couler beaucoup d'encre et inquiète aussi jusque dans les maisons de retraites...

Caurel, France

"Il est 7h du matin, je me trouve à deux kilomètres au-dessus du Lac de Guerlédan le 8 septembre dernier et là sur le bord de la route, sur la gauche, je vois un canidé avec qui j'ai un face à face pendant environ 1 min 30", raconte le naturaliste passionné par le loup.

Connaissant bien l'animal et ayant pas mal tourné sur la France à sa recherche, très clairement je l'identifie comme étant un loup.

Plusieurs éléments prouvent que c'est un loup et non un chien selon le naturaliste : "la position, le regard, la hauteur sur pattes, la position de la queue, les oreilles".

Un chien-loup ?

Le témoignage fait déjà couler beaucoup d'encre. Le maire de Caurel, Jean-Louis Martigné n'y croit pas. "Sur la commune, on a deux ou trois personnes qui possèdent des chien-loups et un de ces chiens s'est échappé pendant 48h. Il est revenu chez son maître dans un état un peu lamentable, on voyait bien qu'il avait passé deux jours dans les bois. Les dates correspondent exactement avec ce que déclare la personne.

Début de psychose dans les maisons de retraites

Le témoignage du naturaliste engendre selon le maire "plus ou moins une psychose parce que dans les maisons de retraite les personnes âgées n'osent plus sortir de peur de voir le loup".

Un refuge de loups dans le secteur

Non loin de Caurel à Lescouët-Gouarec, il existe un refuge de loups. Des agents l'ONCFS (Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage) y sont d'ailleurs venus le week-end dernier pour voir s'il n'en manquait pas. "Il y en a 16, ils sont tous là", rassure un membre du refuge. L'ONCFS ne valide donc pas pour le moment le témoignage.

Une crotte suspecte et des attaques d'animaux

Seul l'observatoire du loup qui regroupe des bénévoles passionnés - lire notre reportage publié avec eux l'an dernier - estime qu'il y a bien un loup, voire plusieurs, dans le secteur. Une crotte suspecte aurait d'ailleurs été retrouvée dans la zone.

Des attaques d'animaux inexpliquées sont également répertoriées par l'observatoire. Pour aller plus loin, ses membres vont diffuser, sans doute ce week-end, des enregistrements de hurlements de loups pour voir si un loup répond...