Retour en image sur le Championnat du lancer d'espadrilles 2022

La championnat du Pays Basque du lancer d'espadrilles a pu retrouver son public après deux ans d'absence. Il est organisé tous les ans par la peña Or Kopon pendant le jeudi après-midi des fêtes de Bayonne. Pour cette sixième édition, il a réuni vingt-trois équipes de deux. Les règles sont simples: un seul lancer par personne. On lance avec le pied de son choix et l'espadrille doit tomber entre les démarcations. Celui qui lance le plus loin gagne!

Retour en images sur le championnat de 2022.

L'arrivée des juges du championnat du lancer d'espadrilles se fait en musique. © Radio France - Eva Crouzet

Mathieu de la peña Mouskerak se concentre avant de lancer. © Radio France - Eva Crouzet

Lancer d'espadrille. © Radio France - Eva Crouzet

Mathieu vient d'accomplir son record personnel: 22 mètres 80. © Radio France - Eva Crouzet