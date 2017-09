Retour en images sur la 12e édition du Vélotour de Dijon

Le Vélotour de Dijon a de nouveau fait le plein de participants ce dimanche 3 septembre 2017. Ils étaient 8 000 au total à sillonner le Sud de Dijon en traversant des lieux comme toujours insolites.

8 000 cyclistes sur les routes ce dimanche à Dijon pour la 12e édition du désormais "traditionnel" Vélotour. Les départs ont été donnés du Parc de la Colombière entre 8h et midi. Au programme: des parcours de 18 à 28 kilomètres au Sud de Dijon.

Les participants ont traversé Longvic © Radio France - Thomas Nougaillon

En familles, entre amis, déguisés ou pas, les participants ont eus la chance de pouvoir traverser vingt et un sites habituellement fermés au public. Parmi lesquels, par exemple, le gymnase Véronique Pecqueux-Rolland de Longvic, l'écoquartier des Maraîchers qui est en train peu à peu de sortir de terre, le centre d'entraînement du DFCO aux Poussots, la piscine du Carrousel ou bien encore -le clou du spectacle cette année- l'aéroport et l'ancienne Base Aérienne 102 de Dijon-Longvic. Là-bas, les participants ont eus droit notamment à des démonstrations de drones dans le hangar d’Airborn Concept, ils ont aussi pu découvrir 3 avions Breitling chez Apache Aviation. Ou encore traverser le hall des arrivées ou les voyageurs récupèrent leurs valises!

Heureusement la météo a été plutôt clémente ce dimanche © Radio France - Thomas Nougaillon

En général les participants sont très heureux, écoutez ces quelques témoignages Copier

Rouler sur le tarmac de l'aéroport avec son vélo? C'était possible ce dimanche! © Radio France - Thomas Nougaillon

Les participants à ce Vélotour ont également pu franchir, pour la toute première fois, la station Eauvitale de Dijon – Longvic. Cette station exploitée par Suez pour le compte de Dijon Métropole permet de traiter 20 milliards de litres d’eaux usées et de produire 20 000 tonnes de boues par an.

Quelques cyclistes pris sur le vif à la sortie du hall des arrivées de l'aéroport © Radio France - Thomas Nougaillon

Tout au long du parcours et sur le village, on a vu des animations, de la musique et même des dégustations histoire de caler les estomacs. Prochaine édition du Vélotour en septembre 2018.

Certains participants comme Augustin de Meursault se sont déguisés. Ici "super Tintin" et son ami "super canin"! © Radio France - Thomas Nougaillon