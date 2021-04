Mobilisation impressionnante pour aider Pierre, retraité et livreur pour Deliveroo à Montpellier

Lisa a finalement pu rencontrer Pierre. Lisa, Montpelliéraine de 28 ans qui a lancé une cagnotte pour Pierre, ce retraité de 75 ans qui travaille comme livreur à vélo pour Deliveroo depuis environ trois ans. Il veut gagner un peu plus d'argent pour acheter un fauteuil à sa femme qui souffre d'un handicap physique lourd et sa pension ne suffit pas. Très touchée par le septuagénaire qu'elle a croisé dans le centre ville, la jeune femme a donc décidé de lui donner un coup de pouce, sans même lui avoir parlé.

Un grand moment d'émotion raconte Lisa

Fin mars, une semaine après avoir ouvert cette cagnotte, Lisa a enfin pu rencontrer Pierre et son épouse pour leur annoncer que plus de 22.000 euros avaient été collectés en un peu plus de 15 jours. "Ça a été énormément d'émotion, les larmes ont coulé de suite, c'était quelque chose de très beau. C'est quand même une aventure hors du commun, c'est incroyable, j'ai passé un super moment" se souvient Lisa, très émue aujourd'hui encore. Aujourd'hui elle a démangé à Paris, Pierre et elle s'écrivent régulièrement et "dès que je reviendrai sur Montpellier, je pense qu'on se reverra".

Est-ce qu'elle s'attendait à une telle mobilisation ?

Lisa ne pensait pas que son initiative entraînerait une telle mobilisation mais elle comprend pourquoi les gens ont répondu à son appel. "On a tous la possibilité de s'identifier à cet homme, moi par exemple, c'est mes grands-parents, mais ça concerne plusieurs causes différentes : les retraites ou les gens qui sont en situation de handicap".

Le fauteuil coûte 47.000 euros, l'Etat peut verser une aide de 10.000 euros.