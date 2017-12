Moselle, France

L'année 2017 a plutôt bien commencé. On a d'abord été très fier, en février : la gare de Metz est alors sacrée la plus belle de France ! Le concours a été lancé sur la page Facebook de la succursale de la SNCF, Gares & Connexions. Pourtant, la gare de Metz, inaugurée en 1908 en pleine Annexion allemande, a été très critiquée.

La gare de Metz a été très décriée par des écrivains nationalistes comme Maurice Barrès qui, dans son roman Colette Baudoche, la compare à une tourte recouverte d'épinards !" Marie-Laure Schuck, guide-conférencière

Chauffeurs de bus en jupe

En juin, c'est la canicule partout en France, et notamment à Forbach. Comme à Nantes, les chauffeurs de bus n'ont pas le droit de se mettre en bermuda... alors ils viennent en jupe ! "Seuls 10 véhicules sur 30 sont équipés de clim. Notre grand pare-brise fait effet de serre, et à l'intérieur, il fait très chaud. Aujourd'hui je suis en jupe, et je peux vous dire que je suis à l'aise !" témoigne Michel Stasi, chauffeur de la compagnie Forbus de Forbach, sur l'antenne de France Bleu Lorraine. Son initiative portera ses fruits : quelques jours plus tard, les conducteurs seront autorisés à venir travailler en bermuda.

Les chauffeurs de bus de Forbach en jupe, pour réclamer le droit de venir travailler en bermuda lors de la canicule de juin 2017. © Radio France - Cécile Soulé

Héroïque ou inconscient ?

Lui, il nous a fait frémir, en novembre... Ce lycéen messin a fait sensation sur les réseaux sociaux, en se filmant ou en se photographiant dans des situations très risquées. Sur le toit de la cathédrale de Metz, suspendu dans le vide en haut d'une grue, ou encore sur le toit d'un Mettis lancé à toute allure... Mais il prévient : il s'est entraîné des heures avant de se lancer.

J'ai beaucoup regardé les toits des Mettis, voir comment ils étaient faits. Quelqu'un qui voit ça de l'extérieur, qui n'a aucune préparation, il va se dire 'il est fou, il veut mourir !'. Alors qu'en fait pas du tout, c'est préparé. Ce que j'ai fait, je ne trouve pas ça incroyable".

Le Met, lui, n'avait pas apprécié du tout, et avait porté plainte.

Des stars en Moselle

On a vibré pour Slon, candidate de Clouange à la Nouvelle Star... La jeune femme a finalement été jusqu'en demi-finale.

On a aussi aimé notre Elvis lorrain, Freddy, machiniste à l'Opéra de Metz qui devient le King à ses heures perdues...

Claude François, habitant de Wieswiller, qui est arrivé 15ème sur 800 aux championnats du monde des pizzaïolos...

Et puis Stéphane, ouvrier chez PSA, qui sillonne les routes de Moselle en famille le week-end, avec son chapiteau, le cirque Stéfano.

Stéphane, sa compagne Adeline, et leurs filles Selenia et Jade, du cirque Stefano © Radio France - Jordan Muzyczka

Une bière spéciale pour le passage du Tour de France

Début juillet, la Lorraine a reçu le Tour de France. La brasserie d'Ay-sur-Moselle a lancé pour l'occasion une bière spéciale, la Mayojone ! Son étiquette a été réalisée par le dessinateur mosellan Régis Hector, du Républicain Lorrain.

L'étiquette de la bière a été élaborée par le dessinateur mosellan Régis Hector - Régis Hector

La balade la plus longue de l'histoire !

Mais la plus belle histoire en Moselle en 2017, c'est quand Topaze, un petit bichon blanc, a été retrouvé à Bouzonville, en avril... Daniel, son propriétaire, l'avait perdu à 500 km de là, chez lui, sur une plage près de Dunkerque, en 2006 !

On a eu ce coup de fil de Bouzonville... 'On a retrouvé votre chien au bord de la route, dans un sale état'. Ma femme se retourne vers moi, elle me demande si je n'ai pas rentré [notre chien actuel] Chanel... Et la dame me dit 'Mais non, je ne vous parle pas de Chanel, je vous parle de Topaze !' Alors là... le choc ! C'est un chien qu'on a perdu il y a 11 ans. Vous vous rendez compte ? Il avait 4 ans à l'époque, il en a 15 aujourd'hui !" Daniel Fournier, le propriétaire de Topaze

On ne saura jamais comment Topaze a parcouru ces 500 km, ni comment il s'est nourri toutes ces années...

Thomas Pesquet n'aime pas... le Grand Est

Allez un regret quand même... Que Thomas Pesquet n'ait pas pensé à photographier notre belle Lorraine, depuis la station spatiale internationale... Toute la France y a eu droit sauf nous ! Vous pouvez le constater sur notre carte.