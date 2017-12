Elles vous ont fait sourire, surpris, émus, vous les avez lues sur francebleu.fr et partagées sur les réseaux sociaux. Voici une sélection de dix infos insolites de l'année 2017 en Berry.

Certains articles publiés sur France Bleu Berry ont animé les réseaux sociaux cette année, comme ce bistrot berruyer classé par erreur parmi les restaurants étoilés du guide Michelin, le groupe Dépêche Mode qui fait escale à Châteauroux, coincé par l'orage, ou encore cette habitante du Cher qui retrouve son chat neuf ans après sa disparition. Retour sur ces infos insolites qui vous ont fait rire ou interpellés.

Une mèche de Napoléon Ier vendue aux enchères à Châteauroux

Le 21 septembre, l'hôtel des ventes de Châteauroux proposait une mèche de cheveux de Napoléon, des cheveux qui auraient été coupés sur la tête de Napoléon en 1814 ou 1815, l'empereur est alors en exil sur l'île de Sainte-Hélène avec un compagnon castelroussin : le général Bertrand. Ces cheveux ont été offerts à une famille de l'Indre et faisaient partie de son héritage depuis près de 200 ans. La mèche a finalement été achetée 2.650 euros par un enchérisseur anonyme .

La fameuse mèche de cheveux mise aux enchères. - ©Hôtel des Ventes de Châteauroux

Un bistro de quartier reçoit (par erreur) les honneurs du guide Michelin

Au moment de la sortie du célèbre guide rouge, "le Bouche à oreille", un simple bistrot de quartier situé dans un quartier résidentiel de Bourges, s'est retrouvé pendant plusieurs jours dans la liste des restaurants étoilés. La patronne a apprécié le coup de pub.

Le bouche à oreille est ouvert tous les midis, du lundi au vendredi. © Radio France - Sarah Tuchscherer

Coincé par l'orage, le groupe Dépêche Mode fait escale à Châteauroux

En juillet dernier, alors que leur avion devait juste faire une escale technique, le groupe Dépêche Mode a été coincé plusieurs dizaines de minutes sur le tarmac de l'aéroport de Châteauroux. Le temps de prendre un café et de signer le registre de l'aéroport...

Le groupe Depeche Mode (à bord d'un CRJ200 LR) en escale technique sur notre Aéroport et ravi de l'accueil :) !!!https://t.co/g1LXcAgdDJpic.twitter.com/1eKvN6WI6P — Châteauroux Airport (@AirChateauroux) July 10, 2017

Elle retrouve son chat disparu il y a neuf ans dans les Yvelines

C'est la belle histoire de cet été, le 16 août 2017, Anne, une habitante des Yvelines de 51 ans reçoit un coup de téléphone étonnant. C'est un vétérinaire de Saint-Amand-Montrond dans le Cher qui lui annonce qu'il a retrouvé son chat Calinou, une sacrée surprise pour Anne puisque Calinou a disparu il y a neuf ans !

Calinou a retrouvé son foyer - DR

Dans le Cher, une école parentale dans une yourte

Une école pas comme les autres a ouvert le 5 septembre dernier à Plaimpied-Givaudins, près de Bourges. Elle accueille une quinzaine d'enfants chaque jour. Tout y est différent, les méthodes, et même les locaux puisque l'association a ouvert cette classe dans une yourte.

yourte accueille la classe. la bâtiment en bois sert de salle de repos pour les enfants. © Radio France - Michel Benoit

Elle jette son mégot et met le feu à son camion de déménagement

C'est une très mauvaise habitude et elle peut avoir des conséquences inattendues. Le 25 juin dernier, lors d'un déménagement, la passagère d'un camion benne jette son mégot par la fenêtre sur la nationale 151 entre Issoudun et Châteauroux. La cigarette échoue dans les cartons qui s'enflamment, résultat, une grosse frayeur et la circulation bloquée sur cet axe pendant deux heures.

Un carton de déménagement - Illustration © Maxppp - Rafael Ben-Ari/Chameleons Eye

Un Ardentais part pour un périple de 800 kilomètres en Laponie

Il est parti le 14 décembre dernier, Dimitri Jardat, originaire d'Ardentes dans l'Indre, sa lance dans un voyage de 800 kilomètres en Laponie, un territoire immense où les températures avoisinent parfois les -40 degrés. Il pourra compter sur ses quatre chiens pour tracter son traîneau . Il prévoit d'arriver au bout de son périple le 9 février prochain.

Indre : il obtient sa deuxième thèse... 50 ans après la première

À 78 ans, le Castelroussin Bernard Jouve, qui vit aujourd'hui à La Châtre, a soutenu sa deuxième thèse le 10 juin dernier devant un jury de l'université de la Sorbonne qui l'a félicité. Il est ainsi devenu docteur en histoire, alors qu'il est déjà docteur en médecine depuis 1967. Sa thèse "Physiocratie, Saint-simoniste et agrarisme au XIXème siècle" publiée, Bernard Jouve prévoit déjà de se consacrer à l'écrire d'un roman, une fiction autour de l'Atlantide.

Les habitants du Magny appelés aux urnes pour choisir leur nom

Ils ont coutume de dire qu'ils sont des "magnyfiques", mais même si ce bon mot le fait sourire, Gérard Défougère, le maire élu en 2014, a décidé de prendre le problème à bras-le-corps. Car les 1.080 habitants du Magny, à quelques kilomètres de la Châtre dans l'Indre, n'ont pas de nom. La mairie a donc décidé organiser une consultation d'un mois pour permettre aux électeur de trancher entre quatre propositions. Finalement, les habitants ont choisi leur gentilé, ce sera magnycois et magnycoises.

Les 14 enfants de l'école de Chaumeil vont tous les jours au restaurant ! © Radio France - Philippe Graziani

Le Berry a désormais son jeu des sept familles et son jeu de l'Oie

En mai 2017, les éditions Geste lançaient sur le marché un jeu de l'oie berrichon et un jeu des 7 familles berrichon. Des jeux qui ont rencontré leurs publics cet été puisque plus de la moitié des 2.000 exemplaires produits ont été vendu.

