Limousin, France

Certains articles de France Bleu Limousin ont animé les réseaux sociaux cette année, comme cette annonce sur le Bon Coin pour vendre une vieille voiture de Jacques Chirac, ce petit-fils de Poilu qui retrouve la tombe de son grand-père grâce à une faute d'orthographe, ou encore cette vache qui a fait courir tout le monde lors du prix de l'humour vache. Nous avons voulu revenir sur ces infos insolites qui, souvent, vous ont fait rire, ou interpellés.

La vieille peugeot 604 de Jacques Chirac à vendre sur le Bon Coin

L'annonce sur le Bon Coin a attiré l'attention des internautes : en février dernier, une vieille voiture de Jacques Chirac du temps où il était député de la Corrèze dans les années 80 est à vendre. Mise à prix : 2.500 euros. "Carte grise OK, jantes alu TRX, voiture en très bon état extérieur et intérieur, aucune corrosion", indique le vendeur basé dans le Cantal. Il confie "qu'elle était dans une collection privée" avant de finir dans son garage. L'ancien Président de la République en aurait été le propriétaire pendant deux ans à partir de 1981.

Jacques Chirac aurait circulé dans cette voiture du temps où il était député de Corrèze - © Annonce Le Bon Coin

Une course folle pour rattraper le prix de l'humour vache

L'épisode s'est déroulé début octobre à Saint-Just-Le-Martel où se déroulait le Salon international du dessin de presse et d'humour. Ce jour-là, comme le veut la tradition, le lauréat du prix de l'humour vache reçoit... une véritable vache. Seulement cette année, la remise de la récompense a été retardée car la vache s'était fait la belle dans les rues du village ! Glycine a sans doute été impressionnée par la foule et par le concert de jazz qu'elle a trouvé un peu trop bruyant, elle a été rattrapée après une course-poursuite haute-en-couleur.

La vache, récompense suprême du prix de l'humour vache a été rattrapée dans les rues du village © Radio France - Léo Tescher

Quand les pompiers viennent s’entraîner dans... votre salon

Via un clip vidéo original, les pompiers de la Haute-Vienne font appel à la population. Des pompiers viennent directement dans votre salon ou à votre travail : "Les sapeurs pompiers réalisent 18.000 interventions par an dans le département. On a tout type de lieu et de public donc on est à la recherche de toute possibilité pour se former", explique le commandant Laure Chedozaud en charge de la formation en Haute-Vienne et il ajoute : "aller chez les gens pour le secours à la personne, c'est là qu'on se rapproche le plus de la réalité".

Nous recherchons des nouveaux lieux de formations et vous pouvez nous aider en nous accueillant chez VOUS !! https://t.co/80lAElfwnKpic.twitter.com/s7Ri4nxU42 — SDIS 87 (@Sdis_87) April 10, 2017

Un petit-fils de Poilu retrouve sa trace grâce à une faute d'orthographe

Il y a parfois des histoires qui ne tiennent qu'à un fil, ou à plutôt à une lettre. C'est le cas de Pascal Mallet. Ce Limousin d'origine cherchait depuis plusieurs années la sépulture de son grand-père creusois, disparu quelque part à la frontière franco-belge en 1914. Et c'est par hasard en 2014 qu'il s'arrête à Notre-Dame-de-Lorette, près d'Arras, où François Hollande vient d'inaugurer un anneau géant. Sur ce dernier, 500.000 noms de soldats français et allemands morts au combat ont été gravés côte à côte. C'est alors que Pascal Mallet trouve le fameux Ernest Chaumény, déclaré disparu par les Français, et juste en dessous se trouve un nom allemand étrange : Ernst Chaumény. Prisonnier des Allemands, ce sont eux qui l'ont enterré et une erreur s'est glissée, puisque son prénom a été germanisé. A cause d'un simple "e", notre petit-fils de Poilu a failli ne pas retrouver la tombe de son grand-père.

Pascal Mallet et l'anneau de la mémoire qui lui a permis de retrouver la trace de son grand-père mort au front en 1914 - © Pascal Mallet

Un plaisantin met à vendre un radar automatique sur le Bon Coin

Le nouveau radar, situé sur les bords de Vienne, à Limoges, est dans le viseur d'un plaisantin. Une pancarte a été installée sur le radar, façon petites annonces du Bon Coin, où l'on peut nettement lire : "Vends pompe à fric d'occasion. Très bon état et peu servi. Quelques flash Boulevard Schuman. Cause de la vente : pas assez rentable. Prix : 67.000 €. Tel : 17". Là où il était situé auparavant boulevard Schuman, le radar ne flashait plus grand monde depuis la création d'un rond-point qui oblige les voitures à ralentir. L'histoire ne dit pas si les automobilistes interpellés par cette pancarte ont ralenti pour la lire, en tout cas, ils ont sûrement dû esquisser un sourire.

Le radar boulevard Schuman à Limoges dans le viseur d'un plaisantin © Radio France - Nicolas Tarrade

Des fromages s'affinent dans des caves souterraines à Limoges

Vous ne le savez peut-être pas, mais entre 40 et 80 kilomètres de galeries souterraines parcourent la ville de Limoges. La plupart sont des caves privées encore utilisées de nos jours. C'est le cas des galeries situées sous une fromagerie place de la Motte. Derrière le comptoir de Ghislaine Delotte-Dupic, une plaque de métal recouvre l'entrée d'une galerie souterraine qu'elle a ouvert exceptionnellement à France Bleu Limousin. En bas des marches, "une galerie creusée dans le tuffe, probablement au Moyen-âge" détaille la gérante de la fromagerie. Elle y a installé ses caves d'affinage où l'on trouve notamment du Saint-Nectaire et du Cantal.

L'escalier mène aux galeries souterraines de la fromagerie place de la Motte. © Radio France - Solène De Larquier

A Troche, la cabine téléphonique recyclée en bibliothèque

A Troche, on n'est pas peu fier d'avoir encore l'une des 10 dernières cabines téléphoniques encore debout en Corrèze. Elles devraient toutes être démontées par Orange d'ici la fin de l'année. Dans cette petite commune, on a devancé l'échéance et Orange a cédé la cabine gracieusement à la municipalité. Elle a été recyclée en bibliothèque. Les habitants y amènent des livres et en empruntent. La commune de Veix a trouvé l'idée bonne et devrait bientôt transformer sa cabine téléphonique.

Il suffit d'ouvrir la porte pour prendre ou déposer des livres © Radio France - Philippe Graziani

Jean Moulin et De Gaulle, champions des noms de rue en Limousin

Vous vivez ou travaillez rue De Gaulle ou Jean Moulin en Corrèze ou en Haute-Vienne ? Vous n'êtes pas les seuls ! Ce sont les noms de rues, d'avenues et de boulevards les plus répandus dans ces deux départements. C'est le site d'information Slate qui a publié en avril une enquête sur " la personnalité la plus présente sur les plaques de rues de chaque département". Avec près de 4.000 voies à son nom en France, le Général de Gaulle figure en tête du classement au niveau national. C'est aussi le cas en Corrèze. En Haute-Vienne c'est un autre résistant qui occupe la première place du podium : Jean Moulin.

A Chaumeil, la cantoche c'est au restaurant !

Dans ce petit village corrézien, les 14 enfants de la classe unique vont déjeuner à l'auberge de la commune. Une solution trouvée par la municipalité pour faire des économies. La commune paie tout de même 2,40 euros en plus des 2,80 euros acquittés par les parents, ce qui permet aux enfants d'avoir des repas qu'ils n'auraient sans doute pas eus dans une vraie cantine. Pour eux, c'est restaurant tous les jours !

Les 14 enfants de l'école de Chaumeil vont tous les jours au restaurant ! © Radio France - Philippe Graziani

Les championnats du monde de tonte de moutons au... Dorat en 2019

La petite commune haut-viennoise du Dorat, 1800 habitants, va organiser le Mondial de tonte de moutons en juillet 2019. Les retombées économiques sont encore difficiles à quantifier mais c'est "énorme", suppute déjà le maire, Bernard Magnien. Il faut dire que durant une semaine, en juillet 2019, le Dorat devrait attirer quelques 30.000 visiteurs et 300 tondeurs. Et gare à ceux qui seraient tentés de compter les moutons : 5.000 animaux vont être dépouillés de leur laine en quelques secondes par des compétiteurs entraînés comme des sportifs de haut niveau.