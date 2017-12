Crest, France

Tout avait été organisé dans les règles de l'art. La fédération naturiste d'Auvergne s'était entendue avec le vigneron Pierre Deshors et avec le maire du Crest Gérard Perrodin. Un arrêté municipal avait été placardé aux alentours du domaine viticole. Depuis ce jour-là, les vendanges naturistes ont eu un impact considérable pour le développement du naturisme en Auvergne.

Les caisses sont remplies de grappes... la récolte a été bonne ! © Radio France - Lauriane Havard

Un pic de fréquentation sur internet

Après ces vendanges pour le moins insolites, le site internet de la fédération Auvergne naturisme a connu une hausse de fréquentation assez exceptionnelle. "On a eu 800% de trafic en plus !" raconte Thierry Guillot, le président de la fédération, qui n'en revient toujours pas.

L'hébergeur qui gère le site de la fédération Auvergne naturisme a même appelé le président Thierry Guillot pour savoir ce qu'il se passait. "Le trafic sur le site était tellement important qu'il a cru que c'était un piratage !"

Déjà des réservations pour l'été 2018

Le buzz des vendanges naturistes a dépassé les frontières de l'Auvergne et de la France... Des personnes ont appelé du Canada, de Hollande, d'Allemagne mais aussi d'Italie et d'Espagne. Le carnet de réservation du camping naturiste de Saint-Saturnin est déjà bien garni. "On a une quinzaine de pré-réservations pour nos mobil-home cet été, autant en avance c'est inédit" explique Thierry Guillot.

Les vendangeurs naturistes presque au complet © Radio France - Lauriane Havard

Après les vendanges, le ski naturiste

Le naturisme a un bel avenir devant lui... La fédération auvergnate compte développer la "randonnue". Comprenez, faire de la randonnée dans son plus simple appareil ! En dehors de cette activité nature souvent pratiquée dans la région, les férus de naturisme préparent un rendez-vous plus conséquent...

On va privatiser une station dans les Alpes pour faire du ski et de la "randonnue"

Cela va encore en faire jaser plus d'un... Une station de ski des Alpes sera privatisée en mars 2018. Ce rendez-vous insolite sera ouvert à tous les naturistes de France mais aussi d'Italie ou encore de Belgique. On ne connait pas encore la station élue, "je ne peux rien vous dire pour le moment" dit en souriant le président de la fédération Auvergne naturisme.

En attendant, le raisin cueilli en septembre dernier est en cours de vinification... Les bouteilles seront disponibles entre juin et juillet 2018. Il sera possible de les commander sur le site internet de la fédération Auvergne naturisme ou de les acheter directement au camping naturiste de Saint-Saturnin.