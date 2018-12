Rétro 2018 : les dix vidéos parmi les plus vues sur France Bleu La Rochelle

Le best-of des vidéos les plus vues sur la page Facebook de France Bleu La Rochelle

La Rochelle, France

De l'Hermione aux gilets jaunes en passant par la canicule, France Bleu La Rochelle vous a fait vivre, via sa page Facebook, toute l'actualité de l'année 2018. On vous propose donc de revoir les vidéos que vous avez le plus aimées, partagées ou commentées.

Les 30 ans de votre radio

Et on commence par une vidéo qui a été vue des milliers de fois ! Vous y découvrez le visage de tous ceux qui font vivre France Bleu La Rochelle au quotidien. Ils poussent la chansonnette pour fêter les 30 ans de votre radio préférée, qui a fait ses débuts en juillet 1988. Regardez notre reprise de "Foule sentimentale", la chanson d'Alain Souchon, accompagnée d'un joli bêtisier.

Autre vidéo sur les 30 ans de la radio : la magnifique prise de vue depuis l'île d'Aix. Les équipes de France Bleu La Rochelle ont célébré cet anniversaire en direct depuis la plage.

Voyage sur les mers

Le début d'année 2018 a été marqué par le retour de l'Hermione à La Rochelle. La célèbre frégate quitte alors son port d'attache, Rochefort, pour une nouvelle aventure qui la mènera en Méditerranée pendant quatre mois et demi. L'Hermione bouclera son voyage de six mois en juin.

A l'automne, c'est une autre frégate qui s'est amarrée dans le port de La Rochelle, le Shtandart. Il s'agit de la réplique d'un navire russe datant du 18e siècle. Le navire doit subir quelques travaux de rénovation jusqu'en mars 2019.

Le ciel nous joue des tours

Les lunettes de soleil et les tongs sont désormais loin mais, souvenez-vous des fortes chaleurs dans les deux Charentes l'été dernier. Une vidéo vous a beaucoup plu : celle où l'on voit des animaux du zoo de la Palmyre manger des glaces pour s'hydrater. Et les orangs-outans semblent apprécier !

Au printemps dernier, la chaleur était moins étouffante mais de drôles d'oiseaux volaient dans le ciel : Châtelaillon-Plage accueillait le festival du... cerf-volant ! Vous avez été nombreux à les admirer dans le ciel de Charente-Maritime et sur notre page Facebook.

Une fin d'année marquée par les gilets jaunes

C'est une des vidéos les plus vues sur la page Facebook : celle de gilets jaunes rassemblés le 17 novembre dernier, premier jour de mobilisation, devant le centre commercial de Beaulieu à La Rochelle. Les manifestants réclament la fin de la hausse des taxes sur les carburants et des mesures pour augmenter le pouvoir d'achat.

Mais que risquent les gilets jaunes à bloquer les routes ? Vous avez été nombreux à partager ou commenter cette vidéo explicative.

Nos insolites

Vous avez dû le remarquer, parfois animateurs et journalistes de France Bleu La Rochelle se mettent en scène. Cette vidéo pour promouvoir notre opération "bonne conduite" vous a bien faire rire. Mais ne faites pas comme Florent, soyez vigilants au volant !

Et puis, on termine par cette vidéo tout droit sortie du film Harry Potter ! Nous avons suivi un cours de magie à Poudlard... Enfin plutôt à l'abbaye de Fontdouce, à Saint-Bris-des-Bois. Là-bas, des fans du célèbre sorcier s'en donnent à cœur joie. Ils ont appris à jeter un sort ou à jouer au quidditch.