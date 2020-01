RETRO 2019 : une année de folie pour les pandas roux à Ardes-sur-Couze (Puy-de-Dôme)

Ardes-sur-Couze, France

L'année 2019 a commencé par l'installation au Parc Animalier d'Ardes-sur-Couze de Mushu, en provenance du parc zoologique de la Haute-Touche (Indre). Cette petite femelle panda roux "est arrivée en janvier" nous raconte Clémence Collignon, soigneuse des pandas roux (entre-autres). Âgée d'un an et demi, Mushu venait dans un but précis : former un couple avec un autre panda, Ibet. Mais dès le début de l'année, elle va donner des sueurs froides à toute l'équipe.

Mars 2019 : Mushu fugue

Un dimanche de mars, les équipes du parc constatent que la jeune Mushu a quitté son enclos. Plusieurs battues seront organisées. On craint alors un vol, car cet animal, de la taille d'un gros chat, est très prisé des braconniers, à cause de sa rareté. Le panda roux est une espèce menacée de disparition. Heureusement, la jeune Mushu sera retrouvée saine et sauve.

Clémence Collignon nous raconte les retrouvailles forcement émouvantes.

"On savait pas si elle était partie ou si quelqu'un était venue la prendre. Et puis, un jour, à midi, notre directeur technique est rentré déjeuner chez lui. Et il l'a vu dans son jardin. Incroyable !"

Juin 2019 : la naissance de Shifumi

Stress pré-natal ou non, quelques mois plus tard, Mushu met bas. "Les gens nous disait : non ! cela fait qu'une année qu'elle est là" se rappelle Clémence Collignon, "mais finalement, elle a donné naissance à cette petite Shifumi". Tout cela devant les yeux ébahis de quelques visiteurs, forcement étonnés et admiratifs de ce spectacle de la vie. La passerelle, qui permet d'observer ces animaux rares, a été fermée afin de préserver la tranquillité de la nouvelle venue et de sa maman. Car, oui ! C'est une femelle !

Un vote a eu lieu sur la page Facebook du parc afin de déterminer son nom. Elle s'appellera Shifumi. Un nom qui avait la préférence des équipes, et qui a été plébiscité par les internautes. Un tournoi sera même organisé l'an prochain : vous pouvez vous inscrire dès maintenant en cliquant ici. Moyennant une petite somme qui sera reversée à Red Panda Network..

Une espèce protégée

A cause de la déforestation, du braconnage, on estime à moins de 10 000 la population de pandas roux actuellement. Pour le protéger, le Parc Animalier d'Auvergne soutient "Red Panda Network", une organisation qui travaille au Népal, où l'on trouve de grandes populations de pandas roux.

Le panda roux est une espèce menacée dans la nature et fait partie d'un programme de reproduction européen. _"__Shifumi ne restera pas au parc, elle devra partir dans un autre parc pour le bien de la conservation. Elle devra former son couple et faire des bébés à son tour"_explique la soigneuse Clémence Collignon. Mais, sur ce point, le parc n'a pas son mot à dire. Reste que la petite Shifumi ne devrait pas partir l'an prochain. Un implant lui sera posé pour éviter la consanguinité avec son père.