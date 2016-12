RÉTRO - Les dix infos insolites de l'année 2016 en Sarthe

La promenade d'un chameau dans les rues du Mans, les "24 Heures" pour des canards en plastique, une maison très insolite, ou encore des fèves coquines dans la galette des rois... Retrouvez les reportages insolites de l'année 2016 de France Bleu Maine. Bonne lecture !

1 | La virée mancelle d'Emir le chameau

Pendant les vacances de la Toussaint, un groupe de jeunes a volé le chameau du cirque Zavatta pour une virée dans le quartier des Glonnières, au Mans. Les vidéos ont largement agité les réseaux sociaux. L’animal a été récupéré sain et sauf, mais la plaisanterie n’a pas vraiment amusé les forains.

Emir le chameau et son propriétaire David Renold, le chef animalier du cirque Zavatta © Radio France - Maïwenn Lamy

2 | La quête 2.0 de certaines églises sarthoises

C’est en test depuis le 1er septembre dans certaines paroisses du diocèse du Mans : les fidèles peuvent adhérer à la quête prélevée. Ils reçoivent en échange des jetons de plastique vert fluo pour conserver la symbolique du geste pendant la messe.

En échange de leurs dons virtuels, les fidèles reçoivent des jetons vert fluo pour garder la symbolique du geste pendant la messe © Radio France - Julie Le Duff

3 | La maison la plus dingue de la Sarthe

C’est une maison qui ne laisse aucun automobiliste indifférent sur la route entre Saint-Jean d’Assé et Beaumont-sur-Sarthe : son propriétaire, Laurent Delion, a mis des années à la couvrir de centaines d’objets hétéroclites. Une œuvre artistique qu’il estime maintenant terminée… même s’il envisage d’ajouter encore "quelques fleurs de lys sur le toit".

Au lieu-dit de La Maison Neuve, juste après Saint-Jean d'Assé, on aperçoit sur la gauche la maison de Laurent Delion © Radio France - Marie Mutricy

4 | Les "Princes du Mans" rappent à la gloire des rillettes

Le duo sarthois s’est fait connaître cet été grâce à ses vidéos très "second degré" largement partagées sur les réseaux sociaux et souvent raillées.

5 | Une grenade dans le filet de pommes de terre à La Flèche

Drôle de surprise pour ces restaurateurs sarthois au cœur de l’été, au moment de préparer les frites du jour : en plongeant la main dans le filet de pommes de terre, ils en ont ressorti… une grenade ! Inoffensive, heureusement, mais il a quand même fallu faire intervenir les démineurs de Nantes.

Une grenade se trouvait au milieu des pommes de terre © Maxppp -

6 | Un motard retrouvé vivant... quatre jours après son accident

Quatre jours en plein soleil, entre la conscience et l'inconscience, avec une clavicule cassée et cinq côtes abîmées : c'est ce qu'a vécu un motard sarthois fin juillet. Accidenté un mercredi matin, il n'a été retrouvé que le samedi soir, sur la route entre son domicile et son travail. Et encore, c'est la persévérance de sa famille et le compte Google du blessé qui ont permis de le géolocaliser.

C'est grâce à l'option de géolocalisation de Google qu'Eric a été retrouvé © Radio France - Capture d'écran Google

7 | Une course de 20.000 canards sur la Sarthe

Comme un clin d’œil aux 24 Heures du Mans, au matin du dimanche du pesage : le 12 juin dernier, 20.000 canards en plastique jaune ont été déversés dans la Sarthe pour une course inédite. Les fonds récoltés grâce à la vente des canards ont été reversés au Centre de l’Arche et à l’association Handi’Chiens.

8 | Un album de Tintin en patois sarthois

L’affaire Tournesol, ou plutôt L'zemmanchées au gars Tournesô, est sorti à 3.000 exemplaires, très vite écoulés. L’album, désormais collector, a été réimprimé à 1.000 exemplaires. Il n’est pas prévu de nouveau tirage.

La première page de "L'zemmanchées au gars Tournesô" © Radio France - Marie Mutricy

9 | Un robot bébé phoque pour mieux communiquer avec les patients âgés

A l'hôpital du Mans, 500 patients se partagent ce robot doté d'une intelligence artificielle, qui réagit au contact des caresses et au son de la voix. Conçu au Japon, il favorise l'éveil des malades, notamment ceux atteints de la maladie d'Alzheimer. L’hôpital est passé par le mécénat pour se doter de ce petit bijou à 5.000 euros.

10 | Des fèves coquines dans la galette des rois

Ce boulanger manceau s’est offert un joli coup de pub en janvier dernier, avec ses fèves représentant des positions du Kama Sutra. De quoi pimenter le dessert, mais à réserver aux repas entre adultes…

Ces fèves coquines représentent dix positions du kamasutra © Radio France - Ruddy Guilmin

