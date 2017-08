Retrouvailles émouvantes entre des anciens réfugiés Vietnamiens exilés aux Etats Unis et leur "bienfaiteur" nordiste

Ils ont parcouru 8000 km pour aller remercier celui qui leur avait donné un coup de pouce quand ils étaient encore réfugiés dans un camp en Thaïlande, 18 Vietnamiens exilés aux Etats Unis ont déjeuné chez les Lompret hier à Escaudain.

Ils sont arrivés en mini bus avec leur interprète, tous très apprêtés dans la cité minière Couture d'Escaudain, 18 membres de la famille N'Guyen, les grands parents, 6 enfants, leurs conjoints et enfants. Pour les accueillir, Christiane avait mis le paquet, petit feu d'artifice, drapeaux américains et français à la fenêtre, country en musique d'ambiance, et une bonne partie de la nuit elle a cuisiné pour accueillir ses hôtes venus du Texas.

Dans les années 80, ces Vietnamiens survivaient dans un camp de réfugiés en Thaïlande. Et cette famille nombreuse recevait régulièrement des lettres d'un certain Gilbert Lompret. Avec l'association les enfants le retraité d'Usinor parrainait Tho, l'une des petites filles, et en plus de la cotisation mensuelle, il glissait quelques billets de temps en temps dans les lettres qu'il envoyait à la famille, de quoi donner un bon coup de pouce à cette famille qui a réussi ensuite à partir pour le Texas aux Etats Unis. Les enfants ont réussi une brillante carrière, dentiste, médecin, etc...

Le reportage de Rafaela Biry-Vicente Copier

26 ans de recherche pour retrouver leur bienfaiteur

Depuis 1991 raconte Thi, un des fils, les N Guyen cherche à retrouver leur bienfaiteur, avec son frère il a passé des heures sur internet pour retrouver Gilbert qui avait déménagé entre temps à quelques kilomètres de là. C'est finalement en 2015 que Thi retrouve sa trace grâce à un article sur lui dans la Voix du Nord. Une fois localisé, la famille voulait absolument le rencontrer pour le remercier.

Je suis très reconnaissante pour votre aide, je ne peux oublier votre aide, la mère

Autour d'un verre de champagne, Thi fait relire à Gilbert une lettre qu'il avait envoyé à la famille quand ils étaient encore en Thailande, Christiane elle ressort des photos d'époque avec Tho la filleule de Gilbert. Elle est maintenant dentiste, et maman et ravie de rencontrer enfin son parrain

C’est beaucoup d’émotion…je suis vraiment contente et excitée..On attend ce jour depuis très longtemps, on a vraiment apprécié ce que les Lompret ont fait pour nous dans le passé. J’espère qu’on va garder contact

Des retraités avec "un coeur gros comme ça"

photo de famille © Radio France - rafaela biry-vicente

Gilbert et Christiane sont très émus de cette rencontre improbable.

je ne me rendais pas compte de ce que je faisais à l'époque, je pensais pas que je leur faisais autant de bien

Gilbert très ému par cette visite Copier

Après une journée dans le Nord, la famille est repartie à Paris pour profiter quelques jours de la capitale avant de rentrer à la maison. Les Lompret eux fidèles à leur réputation vont continuer à aider les autres, ils accueillent pendant 3 semaines une petite Ukrainienne de Tchernobyl et Gilbert donne des cours de Français à une famille de réfugiés Syriens qui profite régulièrement des légumes du jardin de Christiane.