On a retrouvé le perroquet en goguette au Festival Bout du Monde à Crozon

L'appel à témoins a porté ses fruits. La propriétaire de Tao, le perroquet qui avait fugué sur un parking au festival du Bout du Monde à Crozon dans le Finistère, a retrouvé son volatile. Il était semble-t-il parti écouter des concerts et dansait sur les fils électriques !

C'est une fugue des plus originales, qui finit bien ! Tao, le perroquet du Gabon disparu dimanche au festival du Bout du Monde de Crozon a finalement été récupéré par sa propriétaire. Sophie avait appelé France Bleu pour lancer un appel à témoins, car l'animal avait profité du nettoyage de sa cage pour fausser compagnie à sa propriétaire.

"Il était sur un fil électrique, et il disait : Tu chantes? Tu chantes? "

Elle explique que rattraper l'animal n'a pas été simple : "Il était sur un fil électrique, il regardait tout le monde, et il disait 'Tu chantes? Tu chantes?' Il dansait et il chantait !" Sa propriétaire le sait, l'oiseau adore la musique : "Comme on était en festival, je ne l'avais pas sortis du week-end, ajoute Sophie, alors il avait envie de sortir, d'écouter la musique, d'être parmi nous, et de faire la fête avec moi !"

Appâté avec des cacahuètes!

Heureusement tout se termine par une happy-end : "Des festivaliers qui étaient quatre ou cinq parking plus loin sont venus jusqu'à moi pour me dire qu'il était posé sur le toit d'une maison. Et à force de l’appâter, avec des cacahuètes, de l'eau et des fruits, il avait faim, alors il a fini par venir jusqu'à moi!"