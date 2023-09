"Retrouve ton crush" : quand un festival de musique en Mayenne tente de reconnecter les amoureux

Le V and B Fest' aide les festivalières et les festivaliers à retrouver leur folle passion

On a tous vécu ce moment, où vous croisez quelqu'un et vous vous dites "c'est lui, c'est elle", un coup de foudre, dans la rue, dans les transports ou lors d'un concert. Vous vous croisez mais vous ne savez pas comment vous retrouver ensuite. C'est forcément arrivé au V and B Fest' à Château-Gontier-sur-Mayenne les 25, 26 et 27 août derniers.

Il y a tellement de demandes d'aide pour retrouver son coup de coeur, un "crush", que le festival a publié un message sur Facebook pour mettre, plutôt remettre et reconnecter les amoureux.