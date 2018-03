De plus en plus de Français passent le pas et rayent poissons et viandes de leur alimentation. Mais le végétarisme est-il compatible avec les menus de fêtes ? Reportage à Aix-en-Provence.

Un réveillon sans foie gras ni chapon ? "Je pars en courant", répond Simone. Et ce n'est pas la seule.

Même si de plus en plus de Français ont décidé de manger moins ou plus du tout de viande, pendant les fêtes, les bonnes résolutions sont difficiles à tenir.

Des traditions qui ont la peau dure

Il faut dire que le repas traditionnel de fête est loin d'être "vegan" : dinde, saumon, huîtres, foie gras. Tous les plats ou presque sont à base d'aliments d'origine animale.

Mais pour Marie-Gabrielle Domizi, nutritionniste et végétarienne, on peut faire sans, et sain. Elle a lancé un site internet avec des recettes végétariennes et pour le jour de l'an, elle a prévu un menu 100% végétarien chez elle : toast au caviar d'algue, verrine de velouté de potimarron et châtaignes, brouillade de tofu aux truffes ou encore seitan sauce Wellington, un substitut de viande à base de blé. Elle a même prévu de faire des macarons sans œufs. Bref pour elle, on peut se régaler tout en étant végétarien, y compris pour les fêtes.

La star de l'année, le faux-gras

Et parmi ces substituts de produits de fête, il y en a un qui cartonne plus que les autres : le faux-gras, une sorte de foie gras fait à partir de produits végétaux comme du curcuma, de la cannelle, du lait de coco ou encore du pois-chiche.

Tous les magasins bio d'Aix-en-Provence ont été dévalisés. Emilie, vendeuse à Bio C Bon a même une liste d'attente de clients qui veulent leur boite pour le nouvel an.