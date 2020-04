Réville : pour son anniversaire, Le Goéland 1951 organise un DJ Set en direct sur Facebook

Un bar, une plage, le Cotentin. Un cocktail unique niché sur la pointe de Jonville. Ce dimanche 26 avril, Le Goéland 1951 situé à Réville, a fêté ses quatre ans. Le bar a fait appel au collectif manchois "Didascalie" pour faire le show, à distance. Électro-disco et vue sur mer à distance, en attendant la réouverture.

En attendant la réouverture, distanciation sociale respectée. - Pierre Jeanclaude - DR

"Ça montre ce qu'on est capable de faire"

Entre les autorisations et la sécurité des clients, le gérant Pierre Jeanclaude, n'avait jamais eu l'occasion d'organiser un événement sur le toit du Goéland 1951. C'est désormais chose faite. "On a la chance d'avoir un cadre idyllique. Une fois les autorisations de la gendarmerie et du maire obtenues, on a voulu partager ça avec nos clients. Ça montre ce qu'on est capable de faire et ce qu'on avait prévu cette année."

Didascalie, un collectif manchois

Pour souffler ses quatre bougies à distance, Pierre Jeanclaude a fait appel à "Didascalie" un collectif d'électro manchois. "J'avais déjà prévu de les faire jouer un dimanche par mois dans le cadre du brunch électronique. Le premier devait avoir lieu le 3 mai et ils ont gentiment accepté de venir pour l'anniversaire du bar" précise le gérant.

Le collectif manchois était derrière les platines, dimanche 26 avril. - Pierre Jeanclaude - DR

Baptiste, Marius et Antoine sont "Didascalie". Les trois artistes du collectif ont entre 25 et 30 ans et une activité à plein temps : Baptiste est ingénieur chez Naval Group, Antoine lui est ingénieur en architecture navale et Marius est étudiant en médecine à Caen. "Ce qui nous rassemble, c'est la musique électronique. On fait du nu-disco, de l'indie dance et du future disco, ça vient des années 80 et on mélange ces styles à la sauce d'aujourd'hui" raconte Baptise.

Certes, il n'y avait pas de public, mais les conditions étaient idéales : sur la pointe du Val-de-Saire, avec des copains, du soleil et la mer. Pour une première, c'est plutôt pas mal.

La programmation est maintenue

L'incertitude plane toujours sur la réouverture des bars en France. Pierre Jeanclaude espère que ce sera pour bientôt, même sous conditions.

Dans l'éventualité où il y aura une distanciation sociale obligatoire, on pourra éventuellement élargir notre terrasse. Mais si on doit vérifier le nombre de clients, ça va être compliqué compte tenu de notre situation géographie : on a quatre ou cinq entrées différentes. On se débrouillera. J'ai déjà commandé des masques à la Tricoterie du Val-de-Saire. Il y en aura à disposition des clients.

En attendant, le programme pour cette saison est disponible et toujours d'actualité.