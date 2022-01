Revivez la première matinale filmée de France Bleu Roussillon, sur France 3 Pays catalan

Depuis ce mardi 18 janvier, la matinale de France Bleu Roussillon est diffusée sur France 3 Pays catalan, du lundi au vendredi entre 7 heures et 9 heures (canal 3 de votre TNT).

C'est un petit évènement, en pays catalan. Vous pouviez nous écouter. Désormais, vous pouvez nous voir. Depuis ce mardi matin, la matinale de France Bleu Roussillon est diffusée du lundi au vendredi, entre 7 heures et 9 heures, sur France 3 Pays catalan (canal 3 de votre TNT). Les reportages et les chroniques de votre radio sont illustrés par les images de votre télé locale.

"France Bleu Roussillon est la 24e locale du réseau France Bleu à être diffusée le matin sur France 3", rappelait ce mardi Bérénice Ravache, directrice déléguée de France Bleu et invitée à Perpignan. Chaque matin, près de 800.000 téléspectateurs sont branchés sur France 3, partout dans le pays. "C'est donc autant d'auditeurs et de téléspectateurs en plus, pour nos services publics."

"Le service public montre toute sa force."

Aux côtés de Bérénice Ravache, le délégué Antennes et Contenus de France 3 Occitanie, Fabrice Valéry se félicite également de ce lancement. "Plus on travaillera ensemble, plus le service public remplira sa mission. C'est là que le service public montre toute sa force."

Interrogée également sur le projet de nouveau site internet commun à France Bleu et France 3, la directrice déléguée de France Bleu rappelle "qu'aucun acteur médiatique en France n'a un tel réseau, un tel maillage. Les 44 stations de France Bleu et les 24 antennes proposent une information sans équivalent."

À la question, "y aura-t-il une fusion, à terme, entre France Bleu et France 3 ?", Bérénice Ravache répond : "Il ne s'agit pas de fusionner les deux entités mais d'unir nos forces."

C'est Céline Bruel, éditrice visuelle, qui pilote la matinale filmée de France Bleu Roussillon. Sans elle, pas de télé pour France Bleu ! © Corbis - Suzanne Shojaei

Réactions d'auditeurs

Vous avez été nombreux à nous appeler, ce mardi matin, pour nous donner votre avis sur cette nouvelle matinale filmée. Merci de votre fidélité !

"C'est génial ! Je suis scotchée devant mon écran ! Je me régale."

"Les images de drone, qui survole notre département, sont magnifiques."

"Enfin une chaîne positive ! Ça change de l'actualité nationale."