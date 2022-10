"J'ai six ou sept motos chez moi": à Rezé, des passionnés de vieilles bécanes se retrouvent pour chiner

C'est l'une des plus grosses bourse de motos anciennes de France. C'est en tout cas ce que vantait l'hebdomadaire spécialisé La Vie de la Moto il y a une dizaine d'années dans un classement national. 80 bénévoles et 150 exposants vendent comme chaque année leurs pièces rares, engins ou accessoires de deux roues en tous genres au MiN de Nantes (Marche d'Intérêt National), à Rezé.

Casques, pièces rares et motos anciennes

C'est la 35ème édition pour l'Amicale des Vieux guidons nantais, association d'une quarantaine d'adhérents, qui organise l'événement. Ce dimanche, les organisateurs estiment qu'entre 1.500 et 2.000 passionnés ont déambulé entre les allées de la bourse, pour chiner ou simplement se retrouver, de 6 heures 30 à 15 heures.

Parmi les exposants, 50 % sont des professionnels à la bourse moto du MiN de Nantes, à Rezé © Radio France - Léonie Cornet

Au stand de Jean-Pierre, entre les pièces rares (parfois un peu rouillées) et les chambres à air, on trouve aussi un carénage de gendarmerie, encore en parfait état. "Pourtant, c'est vieux, assure le collectionneur, qui s'est levé aux aurores pour installer son stand, comme tous les ans. Parce qu'ici, plus on arrive tôt et plus on fait de bonnes affaires... Un acheteur repart avec un vieux bouchon de moteur pour seulement un euros. "Ce n'est pas avec cela que je me paierai un restaurant, mais c'est déjà ça !" lâche Jean-Pierre.

J'ai six ou sept motos chez moi, une pour chaque jour de la semaine !

Il y a ceux qui sont là pour les affaires, et ceux qui veulent juste se retrouver. En plein milieu de l'allée, on croise un groupe d'amis en train de discuter, casque à la main. Le premier à parler, c'est Yves de Vannes. "Bébert pour les intimes, précise-t-il. J'ai six ou sept motos chez moi, une pour chaque jour de la semaine ! Je suis venu pour retrouver les copains et voir si je peux m'acheter deux ou trois bricoles."

Il est accompagné de son fils Corentin, et de ses amis Catherine et Marc. "Je ne cherche rien en particulier, mais je suis venu pour retrouver des amis que je connais depuis 20 ou 30 ans" confie Marc, retraité de 68 ans et détenteur du permis moto depuis 1973.

50 % des exposants sont des professionnels

La bourse moto du MiN de Nantes est un rendez-vous qui existe depuis 35 ans. Elle est réservée aux deux-roues et pièces de deux-roues qui datent d'avant 1985. Loïc Richard, vice-président de l'Amicale des Vieux guidons nantais, est l'un des organisateurs. "Avant, il n'y avait que des passionnés et des amateurs, explique-t-il. Aujourd'hui, sur cette bourse, 50 % des exposants sont des professionnels. On peux rénover de vieilles motos ou mobylettes qui datent des années 50. C'est ce qui a changé sur ces trente dernières années."

Les membres de l'amicale se retrouvent en petit comité le 23 octobre, pour une sortie mobylette dans le sud de la France. La destination exacte est gardée secrète, pour faire la surprise aux participants.