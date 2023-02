Rezé : dix dinosaures grandeur nature dans la galerie Océane

Le centre commercial Océane de Rezé se transforme en Jurrassic Park ! Tyrannosaures, vélociraptors ou encore stégosaures, dix immenses dinosaures robotisés s'invitent dans la galerie marchande, pour l'exposition "Le Monde des Dinosaures" depuis ce mercredi dernier 8 février, et jusqu'à la fin des vacances ce samedi 25 février 2023.

Des panneaux pédagogiques

Ils s'animent et font du bruit dès que l'on passe devant eux et sont accompagnés de panneaux pédagogiques pour apprendre à les reconnaitre. C'est en accès libre gratuitement. Une manière de relancer l'attractivité du centre et surtout de faire plaisir aux enfants.

"Les dinosaures sont mes animaux préférés ! confie Aaron, 6 ans, accompagné de Marie-Madeleine, (Mado pour les intimes), sa grand-mère. J'ai déjà beaucoup de jouets chez moi, mais j'aimerais beaucoup en avoir un vrai à la maison. Si on lui donne un peu de viande, il pourra venir !"

Avant d'adopter un vrai dinosaure à la maison, les adultes aussi se prêtent au jeu dans la galerie. Gilles, 70 ans, pousse son caddie et lit l'affichette du stégosaure. "Je vais faire le tour de la galerie, je ne pensais pas qu'il y en aurait autant, se réjouit-il. La préhistoire est vraiment une époque passionnante, c'est super qu'il y a eut cette initiative."

Du monde pour les dinosaures, personne dans les boutiques ?

Mais les dinosaures n'amusent pas tout le monde. "Ils font beaucoup de bruit et pour nous, c'est un enfer, regrette Lucie, 19 ans, vendeuse dans l'une des boutiques de prêt-à-porter de la galerie. Cela amuse peut-être les enfants, mais les gens restent plus dans la galerie à photographier les dinosaures plutôt que dans les boutiques."

De son côté, Maëliss Ablain, la responsable marketing et communication du centre commercial, se réjouit de cette exposition. "Cela fait longtemps que les commerçants cherchaient une belle exposition sur les dinosaures, on cherchait une animation sur le thème des dinosaures parce que cela plaît aux enfants, et ils ont effectivement l'air ravis."