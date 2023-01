Rezé : les clients de ce café "à poil" pour la bonne cause

"On a dû rebondir sur un calendrier des dieux du stade", croit se souvenir Sam, propriétaire du Petit Café. Il a édité pour 2023, avec son associée Géraldine, son septième calendrier. Chaque année, depuis sept ans, ils invitent leurs proches, leurs clients à venir poser nu pour la bonne cause.

ⓘ Publicité

"Il y a des gros, des petits, des vieux, on s'en fout"

"Pas de complexe, on y va toutes avec nos corps qui sont tous superbes et différents", sourit Lili, la compagne de Sam qui apparaît dans tous les calendriers depuis 2018 ; mais chaque année, il y a aussi des nouveaux.

"Les gens se renouvellent, les corps aussi se renouvellent, rigole Sam. Comme lors de l'édition sur le thème de la Bande dessinée. Lili était enceinte de notre fils et moi j'avais fait ma grossesse nerveuse donc Falbala elle avait pris du cul et Obélix il était bien en chair."

loading

"On ne voit pas les zizis, on ne voit pas les parties féminines, il n'y a rien d'obscène assure Sam. On essaie de faire un truc soft et de bien organiser le shooting pour que ce soit rapide." Les clichés sont réalisés par un photographe professionnel.

loading

Les calendriers sont vendus 12 euros l'unité . Les bénéfices sont reversés à l'association "Pour le sourire d'Isaac" qui accompagne "les enfants souffrants d'un gliome infiltrant du tronc cérébral ainsi que leurs familles".

EN IMAGES

Extrait d'un calendrier du Petit Café de Rezé.

Extrait d'un calendrier du Petit Café de Rezé.

Extrait d'un calendrier du Petit Café de Rezé.

Extrait d'un calendrier du Petit Café de Rezé.