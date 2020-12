Riotord : un arrêté municipal pour autoriser le passage du Père Noël

Avec l'épidémie de Covid-19, le Père Noël pourra-t-il livrer ses cadeaux sans embûche la nuit du 24 au 25 décembre ? Lui faudra-t-il une attestation dérogatoire pour sa tournée ? Pour ne pas risque de compliquer cette nuit oh combien chargée pour l'homme en rouge, la mairie de Riotord, en Haute-Loire, a décidé de prendre un arrêté municipal autorisant le Père Noël à survoler la commune et à distribuer ses cadeaux aux habitants.

La mairie a communiqué sur son arrêté Père Noël via Facebook. - Page Facebook mairie de Riotord

Six lutins maximum, le Père Fouettard interdit de séjour

L'arrêté précise que le Père Noël pourra être assisté de lutins, mais pas plus de six, en raison de la crise sanitaire, et ils devront porter le masque avant de descendre dans les cheminées. Le texte indique aussi que "la présence exceptionnelle des rennes Tornade, Danseuse, Fringant, Furie, Comète, Cupidon, Tonnerre et Eclair sur le domaine communal riotordois" est autorisée. En revanche, la commune "refuse la présence du Grinch et du Père Fouettard qui viendraient malmener la joie des enfants le soir de Noël".

L'idée de cet arrêté riotordois est peut-être venue du Morbihan, où la commune de Ploemeur a pris un arrêté similaire il y a quelques jours.