Dives-sur-Mer, France

La nouvelle tendance, c'est de se prendre en photo sur les pistes de ski, et de l'envoyer ensuite à sa famille ou à ses amis. Baptiste Hamain et Vincent Porquet ont eu cette idée toute simple lors de vacances aux sports d'hiver. Dans la foulée, ils ont quitté leurs jobs respectifs et se sont lancés. Avec un troisième associé, Thomas Hagler, ils ont créé Fizzer. C'est une application pour smartphone, qui permet de créer sa propre carte postale à partir d'une photo.

Reportage dans la petite entreprise de Dives-sur-Mer

Des cartes postales, il en voit défiler un paquet en ce moment. Maël est chargé de les glisser dans les enveloppes. "Au moins 2500 - 3000 par jour...! effectivement ça commence à faire pas mal de photos". Son record ? 1000 cartes mises sous plis en 37'20'' ! Maël qui au passage glane des idées pour ses prochaines vacances en voyant les photos des autres. "Ce sera le tour de l'Islande à vélo !"

Maël et Carline glissent les cartes postales dans les enveloppes. © Radio France - Nolwenn Le Jeune

A l'origine de Fizzer, deux copains de Dives-sur-mer. En vacances au ski, ils ont la flemme un jour de neige d'aller acheter des cartes postales. Et l'idée leur est venue d'en créer des personnalisées à partir de leurs propres photos. Associé à un Lyonnais Thomas Hagler, les deux Normands Vincent Porquet et Baptiste Hamain ont donc créé une application pour smartphone, Fizzer, qui fait tout le reste. Elle imprime les cartes postales, les découpe, et les met dans les enveloppes. Un camion de la Poste vient les chercher. Condition pour qu'elles partent le jour même : que la carte postale soit commandée avant midi.

2,5 millions d'euros de chiffre d'affaire

Au départ, la production était externalisée. Mais aujourd'hui tout se fait à Dives-sur-mer. Et au printemps, l'entreprise va s'installer dans des locaux trois fois plus grands. Et continuer son recrutement, notamment à l'étranger, pour développer l'activité. Fizzer emploie aujourd'hui trois personnes, et fait près de 2,5 millions d'euros de chiffre d'affaire. Elle revendique 500 000 utilisateurs. Alors la grande tendance en ce moment, ce sont surtout des photos d'enfants sur les pistes de ski. Mais pas seulement... Vincent confie les photos de "postérieurs" ont également beaucoup la cote ! Sachez en tous cas que la confidentialité de vos enfants ou des vos parties intimes est garantie, puisque toutes les cartes sont envoyées sous enveloppe...