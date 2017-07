Grigny : le rappeur Alrima fait le buzz avec son clip "Claquettes-chaussettes"

Le rappeur de Ris-Orangis (Essonne), Alrima, donne ses lettres de noblesse aux claquettes-chaussettes. Cette mode des claquettes portées avec des chaussettes fait fureur parmi les jeunes. Un engouement renforcé par le clip qui enregistre ce vendredi près de 7 millions de vues sur YouTube.

La mode des claquettes-chaussettes se répand comme une trainée de poudre parmi les jeunes. La chanson d'Alrima, un rappeur de 23 ans originaire de Ris-Orangis, a certainement contribué à renforcer encore le phénomène. Son clip "Claquettes-chaussettes" fait un carton sur YouTube. Il a déjà été vu près de 7 millions de fois à ce jour. Alrima est aussi l'auteur de la chanson "On s'mélange pas".

Les claquettes-chaussettes, c'est un mode de vie : Alrima

Pour le rappeur Alrima, de son vrai nom Faouzi, les claquettes-chaussettes, c'est bien plus qu'une mode qui passera avec l'été. C'est un "mode de vie" dit-il. Avec sa chanson écrite en une heure, il était sûr de son coup. Et il a réussi à convaincre sa maison de disque qui n'y croyait pas trop. Le clip a été tourné dans la bonne humeur à la Grande Borne, à Grigny. Cette image bon enfant popularise le phénomène et les porteurs de claquettes-chaussettes sont de plus en plus nombreux.

Le clip "Chaquettes-chaussettes" a été tourné dans la bonne humeur. - (Copie d'écran)

Maintenant il n'y a plus de honte à porter des claquettes-chaussettes : Alrima

Depuis le lancement du clip, le rappeur ne quitte plus ses claquettes-chaussettes. "Il n'y a pas que de l'agressivité dans les cités", dit Alrima, "ça change de paraître dans les faits divers... pour la positivité, la bonne humeur, c'est important".

Face à son succès, il reste assez réaliste : "On va dire que la mode était déjà là. Je pense que si le titre a marché, c'est que beaucoup de gens se reconnaissaient dans ce titre. C'est ça qui est cool, c'est que maintenant il n'y a plus de honte à porter des claquettes-chaussettes. Ça ne choque plus et ça c'est un bon pas".