Rispa.fr : le site parodique de Nathalie Kosciusko-Morizet (LR) se moque de la maire de Paris

Nahtalie Kosciusko-Morizet et l'ensemble des élus Les Républicains du Conseil de Paris ont décidé de se moquer d'Anne Hidalgo, la maire socialiste de Paris. Ils lancent mercredi le site parodique Rispa.fr.

Les Républicains du Conseil de Paris, Nathalie Kosciusko-Morizet en tête, ont décidé de faire de l'humour aux dépens d'Anne Hidalgo, la maire socialiste de Paris. Ils lancent mercredi le site Rispa.fr. qui se moque de la maire en parodiant le site internet de la capitale.

Grincement de dents à la Mairie de Paris

Dans l'entourage d'Anne Hidalgo cet humour passe mal. "Plutôt que de faire de la com, en réutilisant sans autorisation et donc illégalement la charte graphique de la ville de Paris, le groupe LR ferait mieux de se concentrer sur le fond et de faire des propositions concrètes pour la vie quotidiennes des Parisiens" réagit le service communication de la maire de Paris.

Avec beaucoup de second degré et un peu de malice

Le site Rispa.fr. reprend effectivement exactement le style et les couleurs du site de la capitale. Les créateurs du site revendiquent le clin d’œil.

Rispa.fr - (Copie d'écran)

"A la manière du Gorafi sauf qu'ici (presque) tout est vrai, Rispa.fr, véritable parodie de Paris.fr, revient sur toutes les pépites qui se sont glissées dans l’actualité d’Anne Hidalgo ces trois dernières années et qui auraient pu vous échapper", indique le communiqué des Républicains qui présente le site.

Rispa.fr propose "d'entrer dans le monde merveilleux d'Anne Hidalgo".

Un loisir à Paris selon Ripa.fr - (Copie d'écran)

Tout y passe depuis l'offre d'un arbre aux Parisiens "à planter dans votre 30m2" raille le site jusqu'à la chasse au rats comme loisir ou la lutte contre la pollution avec "une municipalité s’enquiert des milliers de pucerons qui passent leur temps à picorer les roses de Paris. C’est v.é.r.i.d.i.q.u.e".

Le site se veut participatif. Il incite les internautes à partager leurs anecdotes sur la capitale.