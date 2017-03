Rivehaute: deux chihuahuas empoisonnés

Ce week-end les deux chihuahuas d'une famille de Rivehaute ont été empoisonnés avec un taupicide.

Ce dimanche, alors que la famille Korp profite d'une journée ensoleillée dans le jardin, les deux chiens, deux petits chihuahuas de 1 an et demi et 2 ans ont été empoisonnés. "On les a perdus de vue pendant une demi heure, quand je les ai retrouvés, la petite chienne avait des sortes de convulsions". Andréa Korp, la mère de famille, les emmène tout de suite chez son vétérinaire.

Mais le spécialiste n'a rien pu faire. Il est formel, les petits chihuahuas ont été empoisonnés. Il parle d'un taupicide.

C'est horrible, c'est ignoble, c'étaient plus que des chiens, c'étaient des êtres à part entière dans notre famille

Andréa Korp, propriétaire des deux chihuahuas

Consternée la propriétaire des deux chiens ne comprend pas ce qui a bien pu se passer, précisant qu'elle n'entretient quasiment aucun rapport avec ses voisins et ne sait pas qui a bien pu empoisonner ses chiens.

Consternation aussi pour le maire de la commune Marcel Montegut qui n'en est pas à son premier fait divers de ce genre. "C'est le 3ème ou le 4ème empoisonnement de chiens". Il ne comprend pas. "Les seules plaintes que j'ai concernent des chiens errants qui font des dégats dans la forêt, mais là ça n'a rien à voir puisque ce sont des chiens dans des propriétés privées qui ont été empoisonnés".

La famille Korp a déposé plainte.