La famille Martaguet est fière de vous annoncer la naissance de son troisième bébé. Une petite fille qui va très bien. Elle mesure 48 cm ,pèse 3,180 kg. Un bébé né le 20 février, il y a un peu plus d’un mois, dans le Finistère.

Un bébé qui aura la chance de porter un nom très original. Roanne. Son papa et sa maman l’ont choisi il y a douze ans. Ils étaient en voyage pour aller en Corse. Ils se sont arrêtés quelques heures dans la ville de la Loire. Tout leur a plu. L’ambiance, la gentillesse des habitants. La ville était jolie. Ils s’étaient dit qu’il donnerait le nom de Roanne s’il avait une autre petite fille. (Roanne a une sœur de 13 ans et un frère de 10 ans, Alexia et Raphaël.)

Le papa Thierry : " On a trouvé Roanne mignon et petit.. Et les gens là bas étaient trop sympa. J'espère qu'on pourra revenir" Copier

Des parents très motivés par ce prénom. Au mois de novembre, les parents ont téléphoné à la mairie pour tenter de savoir si Roanne était un prénom, et s’ils pouvaient le donner. Et donc quelques mois plus tard, la préfecture du Finistère a donc validé leur choix. Et Thierry et Christelle sont ravis. Et ils ont envoyé une lettre et un faire-part de naissance à la ville de Roanne.