Roanne : il parcourt 700 kilomètres en kayak pour sensibiliser sur les abeilles

Bee or Die. C'est comme ça qu'Alban Mauzac a décidé d'appeler son expédition. Le jeune apiculteur est parti dimanche 16 avril de Roanne pour rejoindre Saint-Nazaire, à la seule force de ses bras. Avec son kayak, il va pagayer près de 700 kilomètres en moins de deux semaines. Pour chaque 10 kilomètres parcourus, un essaim d'abeille sera financé et distribué à un apiculteur. Des dons seront aussi fait aux associations de sensibilisation environnementales

Après plusieurs semaines de préparation, ce dimanche matin, "Tout est prêt, il n'y a plus qu'à décharger !", s'impatiente Alban Mauzac. Le kayak, les pagaies, le gilet, la carte. Et puis, évidemment, les muscles : "On s'est préparés, c'était sport tous les jours, sourit le jeune homme. Des exercices de musculation, de gainage et tout un tas de sports à côté comme le kayak, le vélo, la course à pied, des trails, etc..." À la question "Vous êtes solide ?", il répond humblement "Normalement, oui [rires]".

Alban embarque avec lui un ami, Alexandre. Ils ont prévu le parcours dans les grosses lignes. "Il y a des points d'étapes qui sont définis. C'est un peu grossier parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver en fonction de la météo, forcément, et des aléas de manière générale. On va bivouaquer, on fera au jour le jour."

La performance sportive pour piquer la curiosité

Quand il ne pagaie pas. Alban Mauzac est apiculteur. Alors, avec cette expédition, il veut sensibiliser sur la préservation des abeilles. Pour chaque dix kilomètres parcourus, il donnera un essaim à un apiculteur, avec l'aide de plusieurs sponsors. "Un essaim d'abeilles s'est entre, Allez, on va dire en moyenne 150 € et donc on en a un peu plus de 70 à financer. Donc on est entre dix et 15 € pour l'intégralité de l'expédition."

Il a même inscrit ses deux passions dans son pseudo : l'Apiventurier. Pour lui, le sport est surtout un moyen de mettre le sujet des abeilles dans les têtes : "ça va forcément attirer des gens qui, peut être sont intéressés par le kayak ou par le projet en lui même. Et de fil en aiguille, ils vont s'intéresser aux abeilles." Et tant mieux, car ces animaux sont bien essentiels à notre biodiversité : ""Dans les magasins, une bonne partie de ce que l'on voit sur nos étals, c'est grâce aux pollinisateurs. Donc sans eux, on va avoir quelques petits soucis à l'avenir. C'est important de sensibiliser là dessus, d'essayer de toucher les gens et d'attiser leur curiosité. Par exemple pour se renseigner sur qu'est ce qu'un pollinisateur, à quoi ça sert et comment on peut le protéger", explique Alban Mauzac.

Alors il n'en est pas à sa première aventure, loin de là. L'année dernière, le jeune homme a traversé la France à vélo pour ramasser les déchets. Il a aussi franchi 20 cols à plus de 3 000 mètres, là encore pour récolter des fonds pour des associations écologistes.