Robert Marchand, cycliste mascotte de l'Ardéchoise, fête ses 108 ans

Ardèche, France

Robert Marchand a 108 ans ce mardi et à cet âge, "je suis mal foutu !", dit-il dans un éclat de rire. "J'ai tenu jusqu'à mes 108 ans, maintenant je vais voir !", poursuit-il, avec toujours ce même rire.

Robert Marchand est nostalgique. Dans son appartement de Mitry-Mory, il a sorti des albums photos de ses exploits cyclistes. Il les montre à Gérard Mistler. Le président de l'Ardéchoise, la course dont Robert Marchand est devenu la mascotte, a fait le déplacement en région parisienne pour l'occasion. Paris-Roubaix, Paris-Dieppe, la Marmotte, l'Ardéchoise, Moscou : le vélo a mené Robert Marchand partout, et les photos sont là pour en témoigner.

Déjà inscrit pour l'Ardéchoise

Aujourd'hui, Robert Marchand a dû ralentir avec le vélo et l'activité sportive : "des journées à ne pouvoir rien faire, je m'emmerde" lâche-t-il.

Robert Marchand, 108 ans, sur son vélo d'appartement à Mitry-Mory en région parisienne - Gérard Mistler

"Il s'ennuie parce qu'il ne fait plus de vélo dehors" ajoute Gérard Mistler, "on lui conseille de ne pas en faire, parce qu'il est sourd. A mon avis, il est encore capable de rouler sur une piste. Plus pour faire des records de l'heure, mais je vais voir avec lui s'il peut rouler sur le vélodrome début janvier par exemple."

Robert Marchand est déjà inscrit pour l'Ardéchoise du 17 au 20 juin prochain. "Il aura son dossard numéro 1, comme depuis 10 ans, parce que c'est vraiment un modèle, un exemple, et il n'y a personne pour lui faire concurrence" souligne Gérard Mistler.

A 108 ans, Robert Marchand se trouve "mal foutu" mais rit encore. Il est aux côtés de Gérard Mistler Copier

Robert Marchand fête son anniversaire ce midi en déjeunant avec son club cyclotouriste de Mitry Mory.