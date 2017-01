Robert Marchand discute pendant une heure avec François Hollande !

C'est un début d'année en fanfare pour Robert Marchand ! Après son record de l'heure à vélo, dans la catégorie des 105 ans et plus, la mascotte de l'Ardéchoise a passé une heure à discuter, ce jeudi après-midi, avec le Président de la République dans son bureau à l'Elysée.

Un début d'année en fanfare pour Robert Marchand ! Après son record de l'heure à vélo, dans la catégorie des 105 ans et plus, le centenaire le plus sportif de France a passé une heure à discuter, ce jeudi après-midi avec François Hollande dans le bureau du Président de la République à l'Elysée.

Robert Marchand a été reçu pendant une heure, ce jeudi, par le Président de la République. - Présidence de la République/N.Bauer

Le patron de l'Ardéchoise, Gérard Mistler, et le président du Conseil départemental de l'Ardèche, Hervé Saulignac était également présents lors de cette entrevue qui a visiblement ravi François Hollande.

Le président du Conseil départemental de l'Ardèche, Hervé Saulignac, a assisté à cette rencontre.

"Robert Marchand est assez engagé politiquement, il a adressé quelques pics à Nicolas Sarkozy qui ont bien fait rire François Hollande" explique Hervé Saulignac. "Robert Marchand ne s'est pas privé de dire à François Hollande, il faut faire plus pour le sport, plus pour la jeunesse."

"J'ai connu 17 Présidents, j'ai dû attendre d'avoir 105 ans pour en rencontrer un !"

"Ça a été un échange entre François Hollande et Robert Marchand, un Français qui a un regard rare sur un siècle de notre histoire" explique Hervé Saulignac.

