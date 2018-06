A la veille du coup d'envoi de l'Ardéchoise, Robert Marchand retirera son dossard numéro 1 ce mardi soir à Saint-Félicien. A bientôt 107 ans, la mascotte de la plus grande course cyclosportive d'Europe semble en forme :

Si j'avais pas ce truc (sic) d'audition , tout irait très très bien. Je fais tous les jours au matin une petite séance de home-trainer. Il faut toujours s'entretenir parce que le jour où vous restez dans un fauteuil et vous ne bougez plus vous êtes foutu. Dès mon plus jeune âge, j'ai fait de la culture physique. Si je ne le fais pas, je me sens mal toute la journée !