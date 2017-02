Rochegude : chef des pompiers de père en fils !

Ce samedi matin, Gilbert Leyrit, le chef du centre d'incendie et de secours de Rochegude, dans la Drôme, a passé le commandement à son fils David. Une passion qui se partage en famille.

David est tombé dedans quand il était tout petit

Gilbert Leyrit, 64 ans, a donc confié donc le commandement de la caserne qu'il a créée en août 1984 à son fils David, 40 ans. David a déjà plus de 24 ans de volontariat à son actif, dont 12 ans comme adjoint chef de centre. "Je suis très heureux de voir mon fils prendre ma suite, c'est un peu un rêve" explique Gilbert. "C'est une belle page qui se tourne".

"C'est beaucoup d'émotion de prendre le relais ! "

David a commencé sa formation de pompier volontaire dès l'âge de 12 ans et dès 16 ans il a intégré la caserne de Rochegude fondée par son papa.

"Il faut se blinder pour être pompier"

Gilbert quittera complètement sa caserne en mars prochain, à 65 ans, l'âge légal. "Les souvenirs reviennent souvent, les plus difficiles comme les accidents ou les suicides de personnes, il faut vraiment se blinder". "Sur plusieurs interventions je suis pas passé loin d'y rester" explique Gilbert.

Gilbert est convaincu que son fils aîné sera un bon chef de centre, "David est carré, organisé et c'est un meneur". Il pourrait bien y' avoir encore d'autres Leyrit à la tête du centre de Rochegude. "J'ai des jumeaux, une fille et un garçon de 10 ans, ils m'ont déjà dit qu'ils aimeraient bien prendre la relève à la tête du centre lorsque je partirai ; c'est peut être pas fini !" explique David Leyrit, avec le sourire.

Une bonne nouvelle car "c'est de plus en plus dur de recruter et de trouver des pompiers volontaires qui ont du temps en journée pour venir en aide aux gens" insiste David.