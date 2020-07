Rodemack : plus de 600 000 timbres émis par La Poste pour honorer la " petite Carcassonne lorraine "

Rodemack l'attendait depuis 1988. La Poste vient d'émettre plus de 600 000 timbres à l'effigie de la cité médiévale mosellane que l'on surnomme aussi la " petite Carcassonne lorraine ". C'est une sortie nationale dans le cadre d'une série touristique. Il s'agit d'un feuillet de 15 timbres d'une valeur faciale de 0,97 euros.

Le timbre de Rodemack - Création Mathilde Laurent, gravure Elsa Catelin d'après photos photos Jean-Marie

Sur ce timbre, on peut notamment voir la porte de Sierck, les remparts, la citadelle et la forêt voisine. Il a été réalisé par l'illustratrice Mathilde Laurent et la graveuse Elsa Catelin. Les deux artistes se sont notamment inspirées d'un dessin de Victor Hugo. Le célèbre écrivain s'était rendu dans la commune, en septembre 1871. Et il avait été impressionné par le bourg mosellan

Ce vieux bourg a encore un grand aspect. Un reste d'enceinte du 13e siècle, avec porte de ville entre deux tours rondes ; un reste de haute muraille [...] tout cela est saisissant.

Une longue attente

La première demande d'émission du timbre pour Rodemack a été déposée en 1988 par la municipalité locale. Le dossier a été refusé, mais l'ancien maire Gérard Guerder ne lâche pas l'affaire et retente sa chance en 2013. Cinq ans plus tard, la commune reçoit le feu vert des autorités. Et les philatélistes locaux sont désormais ravis.

Le samedi 27 juin dernier, une première vente a été organisée au bureau de poste de Rodemack et tout est parti en moins de deux heures, avec 3600 timbres vendues. Depuis, dans les bureaux de poste voisins, c'est la même ruée. " Il est très difficile de le trouver ", explique le maire Olivier Kormann. La Poste va bientôt réapprovisionner le secteur.

