GRAND FORMAT : Roger Roux-Fouillet a veillé 40 ans sur la forêt de la Grande Chartreuse

Roger Roux-Fouillet, 62 ans, se sent un peu déraciné. Depuis juillet dernier, ce forestier de l'ONF a pris sa retraite après 40 ans passés à veiller sur la forêt domaniale de la Grande Chartreuse. Il en connait les moindres recoins et a tissé des liens très forts avec les moines. Il se raconte.

Roger Roux-Fouillet aime à dire que, comme Obélix, il est tombé dedans quand il était petit. "J'ai toujours voulu être forestier" se souvient le sexagénaire, qui a grandi dans le Vercors où il allait couper du bois avec son oncle et traîner ses guêtres dans la scierie familiale.

L'appel de la forêt

Après avoir fait l'école forestière durant trois ans, puis son service militaire, il obtient un premier poste dans le Jura. Il a à peine 20 ans. Mais l'envie de retrouver l'Isère est la plus forte et il est nommé en Chartreuse. "Je me suis dit que je trouverais rapidement un moyen pour retourner dans le Vercors, mais finalement on est resté ici, 40 ans, car on s'y est beaucoup plus. Avec ma femme et mes deux enfants, on vivait dans une maison forestière. Nos plus proches voisins étaient les moines chartreux !"

Le forestier s'est déplace en 4x4 mais aussi en raquette ou à ski, l'hiver, dans la neige ! © Radio France - Véronique Pueyo

Forestier, un métier-passion

Roger Roux-Fouillet dit avoir tout aimé de son métier de technicien forestier. S'occuper des arbres, gérer les coupes de bois, les commercialiser, compter les animaux -mouflons, chamois, chevreuils- pour les plans de chasse, et puis s'occuper aussi des touristes et des promeneurs. "Je suis assermenté. J'ai fait beaucoup de pédagogie pour que les gens respectent la nature et aussi la zone de silence des moines. En 40 ans de carrière, je n'ai mis qu'une seule contravention !" souligne le forestier, en souriant.

40 ans dans le silence du Désert

Roger Roux-Fouillet admire le paysage dont il a la charge, 2000 hectares autour du monastère, culminant à 1100 mètres d'altitude. "Je vous présente mon bureau !" lance-t-il avec humour. "On l'appelle le Désert, car au XIème siècle quand Saint Bruno a débarqué ici avec ses amis pour s'y installer et créer son ordre, il recherchait un lieu isolé, loin de tout. Ecoutez cette qualité de silence ! C'est ressourçant. Ce silence est comme habité" s'enthousiasme Roger Roux-Fouillet qui apprécie la solitude qu'impose son métier.

Le monastère de la Grande Chartreuse, sous le soleil © Radio France - Véronique Pueyo

Il a tissé des liens étroits avec les moines chartreux. "En 40 ans, j'ai connu 4 révérends. Un révérend, c'est le chef de l'Ordre, si vous préférez. A chaque fois, des personnages formidables, tellement humains. Même s'ils vivent reclus, ils sont au courant de tout, s'intéressent à tout !" explique Roger Roux-Fouillet à qui les moines avaient confié le passe-partout du monastère pour qu'il puisse intervenir rapidement en cas de problème.

Quand je marque un arbre pour qu'il soit abattu, je lui demande presque pardon -Roger Roux-Fouillet

L'agent de l'ONF adore la compagnie des arbres. "_Quand j'en marque un pour qu'il soit abattu, c'est toujours avec un pincement au cœur. C'est tout juste si je ne lui demande pas pardon. Certains sont là depuis 400 ans ! Mais si on les abat, c'est aussi pour qu'ils laissent les jeunes pousser. Cette forêt est exceptionnelle et l_e bois de Chartreuse - du sapin et de l'épicéa- a obtenu, en 2018, le label AOC, appellation d'origine contrôlée. Et il a du succès. Les gens préfèrent de plus en plus se fournir sur place, en circuit court et c'est bien !"

Le jour où il est tombé, nez-à-nez, avec un lynx

Quand on demande à Roger Roux-Fouillet quels souvenirs il gardera de sa longue carrière, il n'hésite pas : "Les mauvais, j'en ai eu pu. Si, une fois, j'ai failli être écrasé par un grume. Il s'en est fallu de peu. mais l'image qu'il me restera, c'est celle de ce lynx que j'ai pu observer durant vingt longues minutes. C'est un animal tellement difficile à approcher. Mais là, il venait de manger un mouflon et était tellement repus, qu'il ne pouvais pas trop bouger. Il léchait ses pattes, pleines de sang, en me regardant. Un regard extraordinaire que je n'oublierai jamais." Il faut dire que le loup est peu présent en Chartreuse, où il ne fait que passer, mais le lynx, lui, y est bien implanté.

Roger Roux-Fouillet se souviendra toujours de sa rencontre avec un lynx. (Photo d'illustration) © Maxppp - Alexandre Marchi

Sept ans de rab

Roger Roux-Fouillet aurait pu partir en 2014 à 55 ans, mais il a refusé : "Je n'étais pas prêt. J'ai fait 7 ans de rab et c'était un grand bonheur pour moi. A présent, je cède ma place mais je ne vais pas m'ennuyer ! J'élèves de chevaux de trait comtois et je vais gérer les quelques arpents de bois que j'ai dans le Vercors."

Roger Roux-Fouillet reste donc forestier dans l'âme mais il se dit inquiet pour l'avenir de ce métier-passion : "L'ONF, c'est-à-dire l'Etat, continue de supprimer des postes, encore 500 prochainement dans toute la France alors qu'il faudrait maintenir notre présence, notre savoir-faire, au moment où l'on ne parle que d'environnement, de réchauffement climatique, de développement durable." regrette-t-il.

Le bois de Chartreuse a reçu, en 2018, le label AOC © Radio France - Véronique Pueyo

