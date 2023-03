Roland Garros : 5 choses que vous ignorez sur le tournoi !

Le plus long match, les dernières victoires françaises et la fabrication du trophée !

- A ses début le tournoi était réservé qu'aux hommes ! En effet, pendant les six premières années, Roland Garros n'était ouvert qu'aux hommes, les femmes ont rejoint le tournoi en 1897.

- L'actuel trophée de Roland Garros est conçu et réalisé par la Maison Mellerio, célèbre joaillier à Paris depuis le XVIIe siècle. C'est en 1981 que Mellerio a remporté un appel d'offre soumis par Philippe Chatrier, alors président de la Fédération Française du Tennis.

- Depuis le début de l'ère Open en 1968, Mary Pierce a été la seule française vainqueur en 2000, et Yannick Noah le seul champion de France masculin en 1983. Les deux plus jeunes vainqueurs du tournoi sont Michael Chang en 1989 il est alors âgé de 17 ans. Dans la catégorie féminine c'est Monica Seles qui détient le record en 1990 , elle était alors âgée de 16 ans.

- Le plus long match disputé à Roland Garros a duré 6 heures et 33 minutes lors de l'Open de France 2004. Fabrice Santoro a battu Arnaud Clément au 1er tour après 2 journées : 6-4, 6-3, 6-7 (5), 3-6, 16-14. Ce fut le match le plus long de l'histoire du tennis jusqu'à Wimbledon 2010 lorsque John Isner a battu Nicolas Mahut après 11 heures.

La folle histoire du chat noir d'Ilie Năstase ! 🐱

Joueur réputé pour sa folie, ses excès et ses colères, il est connu pour avoir mis des souris dans les casiers de ses adversaires, caché leurs raquettes dans les toilettes ou bien encore avoir craché sur d'autres joueurs ...

Nous sommes en juin 1977 lorsque le joueur roumain, ancien n°1 mondial, s'apprête a affronter en double les italiens Panatta-Bertolucci. Quelques minutes avant la rencontre, Ilie Năstase se souvient que lors d'un repas partagé avec Panatta et Bertolucci ils avaient croisé un chat noir, ce qui n’avait pas du tout été au goût des Italiens, très superstitieux !

C'est alors que le stratagème diabolique nait en quelques minutes dans la tête de l'ancien numéro 1 mondial ! Juste avant la rencontre, il demande à un responsable qu’il connaît bien de lui trouver un chat noir dans les environs du stade ! Après de nombreuses recherches dans Boulogne-Billancourt, le chat est trouvé !

Ilie le glisse dans son sac avant d'entrer sur le court central, juste après le premier point il regagne sa chaise et fait semblant de changer de raquette. C'est a ce moment là qu'il en profite pour libérer le chat, qui, totalement effrayé, s’enfuit vers les joueurs italiens sous les rires du public ! Complétement surpris et médusés, les deux joueurs se mettent à insulter Ilie Năstase pour la farce de mauvais gout !

Mais alors, ce chat a-t-il porté chance à Năstase? Oui ! Les deux joueurs ont écrasé leurs adversaires sur le score de 6-0, 6-1.

Le tennisman roumain a tout de même été sanctionné pour cette blague qui ira jusqu'à l'interdire de Court Central de Roland Garros pendant quelques temps !

