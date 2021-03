Les Romanais n'avaient plus entendu sa voix depuis 2017 et attendaient son retour avec impatience. Le bonhomme Jacquemart, qui donne l'heure depuis 1429, a retrouvé son poste tout en haut de la tour Jacquemart, à Romans.

Il a retrouvé sa place, en haut de la tour Jacquemart, au cœur de Romans-sur-Isère : le bonhomme Jacquemart sonne à nouveau l'heure, à l'aide de son marteau. Il était muet depuis 2017.

Le Jacquemart en train de sonner la cloche vu d'en bas © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

Il y a 4 ans, alors que les travaux de restauration de la tour doivent commencer, la ville de Romans s'aperçoit que la tête du bonhomme, déjà restaurée en 2012, est fendue et que la partie de la cloche sur laquelle il frappe avec son marteau est très abîmée.

Le marteau du Jacquemart avait creusé un trou dans la cloche © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

Le bonhomme est donc démonté et restauré et la cloche est tournée d'un quart pour que le marteau du Jacquemart ne frappe plus à l'endroit abîmé.

Ce samedi 20 mars, à midi pile, le Jacquemart a donc recommencé à frapper sur la cloche avec son marteau pour donner l'heure aux Romanais.

La vue sur le cœur historique de la ville depuis le sommet de la tour Jacquemart © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

Des retrouvailles chargées en émotion

Des retrouvailles synonymes de beaucoup d'émotion pour Lucrèce, qui a toujours vécu à Romans : "Je ne voulais pas rater ça parce que j'ai grandi avec lui et c'est un moment émouvant pour moi, j'en avait presque les larmes aux yeux ! Quand j'étais petite, avec tous les enfants, on venait ici à midi avec nos parents, sur la place, pour voir sonner le Jacquemart. Maintenant qu'il est réparé je sais qu'un jour je pourrai partager ça avec mes petits-enfants !"

Marie-Hélène Thoraval, maire de Romans-sur-Isère "Nous souhaitions une restauration en profondeur pour rendre le Jacquemart aux Romanais, en enlevant les barrières qui entouraient la tour par exemple. Le Jacquemart sonnant l'heure, ça manquait beaucoup aux riverains, ils y sont très attachés, on dit d'ailleurs de Romans qu'elle est la cité du Jacquemart !"

Les cloches plus petites du carillon qui sonne tous les quarts d'heure © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

"La Tour est en cours de restauration pour qu'elle retrouve son aspect d'il y a 150 ans : le toit, la cloche, le Jacquemart, les pierres... tout est restauré. Le bonhomme porte un uniforme de soldat de la Révolution française, c'est un symbole de la République", explique Laurent Jacquot, adjoint au patrimoine historique et au devoir de mémoire.

Le Jacquemart donnera l'heure aux Romanais entre 7h et 22h, avec un carillon tous les quart d'heure.