Romans-sur-Isère : une paire de crampons de Mbappé entre au musée de la Chaussure

Ce jeudi 17 septembre à Lyon, la Ville de Romans a fait l’acquisition d’une paire de baskets de Kylian Mbappé qui va venir enrichir les collections de son musée de la Chaussure. Cet achat a eu lieu lors d’une vente aux enchères caritative organisée par l’association Les Etoiles filantes aux puces du Canal à Lyon. En juillet dernier, le musée de la Chaussure de Romans a ouvert deux nouvelles salles consacrées à la chaussure moderne et contemporaine qui font la part belle à la star du moment, la basket.

Des crampons de la collection « Bondy Dreams » de Nike

Cette paire de baskets a été spécialement conçue pour la star internationale Kylian Mbappé par Nike en hommage à la Ville de Bondy (Seine-Saint-Denis) dont est originaire le footballeur du PSG. Il est le plus jeune joueur de foot à avoir sa chaussure signature. "Ce modèle Mercurial Superfly 7 se base sur la nouvelle génération de chaussures de foot avec chaussette intégrée développée par la marque" explique le musée de la Chaussure de Romans-sur-Isère.

Mbappé a marqué en quart de finale de la Coupe de la Ligue avec ces crampons

Kylian Mbappé a notamment porté ces crampons le 8 janvier 2020 en quart de finale de la Coupe de la Ligue, lorsque le PSG a battu Saint-Etienne 6-1 par les Parisiens avec notamment un but de Mbappé. Cette acquisition pour un montant de 6300 euros s’inscrit dans le cadre de la politique d’acquisition du Musée pour l’enrichissement de ses collections. Elle lui permet de compléter son fonds « chaussures célèbres » et de faire entrer une nouvelle génération de stars. C’est aussi un acte de solidarité.

6300 euros dont la moitié ira à l'association

Il y a quelques mois, Kylian Mbappé avait pris le temps de rencontrer et de jouer au foot avec Arthur, un jeune enfant de 5 ans, fan du footballer, qui luttait contre une maladie rare. Il avait été très affecté par sa disparition en mai 2020 et n’a pas hésité à céder sa paire de crampons pour cette vente aux enchères organisée par l'association Les Etoiles filantes créée par les parents du petit Arthur.

La moitié de l’argent récolté ira donc à l’association Les Etoiles filantes, "25 % serviront à financer la construction de l’Espace parents de l’Institut d’Hématologie et d’Oncologie Pédiatrique tandis que les 25 % restants aideront à la recherche sur le gliome infiltrant du tronc cérébral du Centre Lyon Bérard à Lyon" explique la mairie de Romans-sur-Isère. La Ville de Romans envisage la création d’un événement, via son musée de la Chaussure, autour du foot et de cette acquisition.