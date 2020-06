Rose, Aixoise de 108 ans, guérie du Covid-19

"Un phénomène !" Michel parle de sa mamie, Rose, 108 ans. Il revoit pour la première fois depuis trois mois la centenaire aixoise qui est "un cas social" selon lui, qui se met à rire. Car entre-temps, Rose a dévoré le Covid-19 ! Guère étonnant quand on interroge ses proches. En fait, on comprend vite que Rose, qui n'entend quasiment plus mais arrive, en insistant, à se faire comprendre par la voix, possède un CV médical qui se résume en deux mots : jamais malade. Une santé de fer, à ne jamais sortir sa carte vitale du tiroir.

"Elle n'a jamais été opérée de rien", plante d'emblée sa fille, Liliane. "Elle est gaillarde", enchaîne son petit-fils. "Gaillarde et forte", poursuit Liliane, un admiratif moulin à paroles quand elle parle de sa maman. Et quelle maman ! "Actuellement, elle n'a pas de diabète, pas de cholestérol, une bonne tension, le cœur, ça va. Elle est tombée plusieurs fois car elle se dépêche beaucoup et elle perd l'équilibre... Alors elle tombe, se fait des bleus, des hématomes. Elle s'est cassée une fois le poignet en 2008, une fois l'arcade sourcilière. Elle est costaude comme tout. Elle n'est jamais malade, elle n'a jamais eu la grippe. Elle a juste attrapé le virus." "Juste", comme dit sa fille, admirative, mais qui n'a pas forcément tremblé trop longtemps pendant les 35 jours d'hospitalisation de sa maman, au 3e étage de son EHPAD.

"Quand le docteur m'a appelée en me disant quelle avait le virus, cela m'a choquée bien évidemment parce qu'il y avait des tas de morts. Mais elle, j'étais persuadée qu’elle s'en sortirait, avoue Liliane. Elle n'avait pas trop de fièvre, pas trop de symptômes. La seule chose, c'est qu'elle ne mangeait pas beaucoup, que le matin. Je la trouve amaigrie, ça c'est sur, mais je la trouve pas mal, je la voyais plus mal..."

"Elle est dure comme de la pierre. C'est une femme forte, une battante" dixit Michel qui décrit son aïeule.

Son secret, avoir avalé des centaines de litres de la soupe de légumes de son père

Une femme, native de Digne, qui se rendait encore chez la coiffeuse à l'aide de son déambulateur avant le confinement. Un sacrée bout de femme donc, qui cache un secret. "Si elle pouvait parler, révèle Liliane, elle vous dirait "ce qui m'a sauvée, et si je suis en bonne santé, c'est grâce à la soupe de légumes de mon père". Mon grand-père était agriculteur, il produisait ses fruits et légumes et c'est lui qui l'a élevée, avec son frère et sa sœur, après la mort de sa maman lorsqu'elle avait neuf ans."

Si ses proches sont fiers mais pas forcément surpris, au sein de l'EHPAD, on fait preuve d’admiration. "C'est exceptionnel, selon Camille Carbonel, l'une des animatrices de l'établissement aixois, qui n’en revient pas. C'est une femme forte, autant physiquement que dans son caractère. À son âge, beaucoup n'en sont pas revenus, et elle oui... Elle est trop mignonne, trop mignonne" lâche-t-elle dans un sourire, le regard tendrement tournée vers Rose, phénomène de 108 ans, dont l'histoire singulière restera un moment fort de la pandémie.