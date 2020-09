Rosé, blanc ou rouge, on produit du vin en Normandie "sans prétention" à Gaillon

Ne cherchez pas des hectares de vigne à perte de vue, à Gaillon et dans ses environs. L'aventure du clairet de Gaillon commence en mai 1988, lorsque Pierre Rouquié, ingénieur agronome spécialisé en viticulture et directeur général de l'institut technique de la vigne et du vin s'installe dans l'Eure et plante son premier pied de florentin doré dans le jardin de sa maison. Petit à petit, des proches ou des voisins s'intéressent au projet et la confrérie du clairet de Gaillon voit le jour. "On est aujourd'hui une vingtaine d'adhérents qui ont des micro-vignobles" détaille Pierre Rouquié, président naturel de la confrérie. Environ 600 pieds répartis sur 17 micro-vignobles "de 5 à 6 pieds jusqu'à 250 pieds" à Gaillon et neuf communes des environs.

Ces plants de florentin doré vont bientôt être replantés. Une partie ira au lycée Jean-Baptiste Decrétot à Louviers © Radio France - Laurent Philippot

Reportage au Clos Adélaïde à Gaillon Copier

Le clairet de Gaillon, un rosé qui tire sur le rouge

Le clairet de Gaillon est fondé sur deux cépages, florentin doré à 90%, "un cycle court qui mûrit très très vite et qui s'adapte très bien au climat humide normand et au manque de soleil" et 10% de baco noir.

Ce pied de baco noir, planté en 2015, a déjà sept mètres de rameaux © Radio France - Laurent Philippot

Un vin intermédiaire entre le rosé et le rouge, comme le clairet de Bordeaux autrefois - Pierre Rouquié

Des vendanges à la mise en bouteille, les étapes du clairet de Gaillon expliquées par Pierre Rouquié Copier

Le clairet de Gaillon est introuvable dans le commerce. Les trois cents bouteilles produites chaque année sont réparties entre les adhérents de l'association, en fonction de leur apport respectif en raisins. Seule occasion d'en boire "lors de grandes occasions, par exemple lors de de vernissages au château de Gaillon" concède Pierre Rouquié. Le clairet de Gaillon a fait des petits. La confrérie propose désormais un rouge et un blanc très léger. Elle s'est lancée aussi dans le vermouth.

Baco noir, Clairet de Gaillon et Florentins, trois cents bouteilles sont produites annuellement © Radio France - Laurent Philippot

La Normandie a un avenir viticole

Pierre Rouquié en est assuré "il y a sûrement un avenir viticole en Normandie" mais le réchauffement climatique ne suffira pas car "la vigne est un végétal qui a besoin beaucoup plus de lumière que de chaleur" détaille-t-il. Et avec en moyenne 1.500 d'ensoleillement par an sur les vingt dernières années en Normandie, le compte n'y est pas. D'autant que le réchauffement climatique, combiné à l'humidité, pourrait avoir des effets négatifs comme "l'accentuation des maladies classiques, le mildiou et l'oïdium". Seule solution, planter des variétés qui résistent aux maladies.

Dans 50 ans, un vin IGP ou AOP en Normandie, sous certaines conditions Copier

Très présente au Moyen-Âge, la culture de la vigne a peu à peu disparu en Normandie depuis la Révolution. Mais, depuis quelques années, dans l'Eure, ils sont quelques uns à faire revivre cette culture traditionnelle comme à Giverny ou à Évreux, où des pieds ont été plantés sur les coteaux de Saint-Michel. Il faudra attendre encore quelques années avant de déguster du vin normand, avec modération bien sûr.