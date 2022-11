Rosette, Amiénoise de 53 ans, sera-t-elle élue Super Mamie 2023 ?

Elle représente Amiens et la Picardie ce dimanche après-midi à Super Mamie 2023 ! Rosette Guedou, 53 ans, trois enfants et cinq petits-enfants, est à Nice pour l'élection nationale. L'Amiénoise fait face à six autres candidates ; originaire du Bénin, Rosette travaille dans le prêt-à-porter. Tombée dans cette aventure Super Mamie un peu par hasard, elle espère bien l'emporter !

"C'est la meilleure !" disent ses petits-enfants

Quand on lui demande pourquoi elle doit être Super Mamie 2023, Rosette ne sait que répondre : "J'ai été déjà très surprise quand je suis devenue Super Mamie Amiens en décembre 2021, raconte Rosette. Il y a des mamies bien plus super que moi !"

En échangeant avec elle, on comprend mieux sa présence à la finale de Super Mamie quand cette jeune mamie très active, qui travaille encore, décrit son archi disponibilité pour ses trois enfants et cinq petits-enfants entre entraînements de foot et sorties d'école ! Avec un point d'orgue chaque semaine : "Le dimanche chez nous, c'est sacré, explique Rosette. On se réunit tous pour un repas de famille le midi, je cuisine des plats africains car ils adorent !" sourit cette grand-mère de seulement 53 ans.

Des dimanches sacrés aussi pour Meriem et Liam, deux des petits-enfants de Rosette qui ont tous les deux 8 ans : "Le dimanche, on va chez mamie ; on mange beaucoup, on regarde la télé, on danse aussi. C'est la meilleure ! Elle mérite de gagner parce qu'elle est gentille avec tout le monde", glissent les deux petits.

"Je me présente pour toutes les mamies qui n'osent pas se mettre en avant"

Super Mamie 2023 viendrait récompenser cette dévotion estime Genia, la fille aînée de Rosette : "Elle est toujours là pour nous, au quotidien ; si elle gagne, ce serait un grand bonheur et un grand merci pour tout ce qu'elle fait !"

A Super Mamie 2023, il y a sept candidates, âgées entre 53 et 82 ans. Rosette, notre mamie amiénoise, est la plus jeune. Si elle confie avoir un peu de stress à quelques heures de la compétition, Rosette dit y aller au nom de "toutes les mamies qui n'osent pas se mettre en avant : il faut oser ! C'est que du bonheur", conclut la quinquagénaire.

Pour suivre l'élection RDV sur la page Facebook de l'évènement à partir de 14h30 .