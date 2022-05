Ross le labrador, nouvelle star du lycée agricole d'Ahun

Un nouvel élève pas comme les autres au lycée agricole d'Ahun. Il s'appelle Ross, il a deux ans, le poil couleur sable et, surtout, c'est un labrador. Appartenant à l'association Handi'chiens, il est mis à disposition de l'établissement en tant que chien d'assistance à la réussite scolaire. Arrivé début mai, c'est le premier chien de ce type en Limousin, et c'est déjà la star du lycée.

La nouvelle star du lycée

Les élèves font la queue devant le bureau de Sophie Azzolin, la CPE du lycée d'Ahun. "À chaque heure de cours, chaque heure d'étude, il y a des élèves qui sont là pour kidnapper Ross et l'emmener faire sa balade dehors", dit-elle. Mais il n'intéresse pas que les élèves. "Les adultes aussi en sont "gaga". Je pense qu'il ne sera pas seulement bénéfique pour les élèves", précise Sophie Azzolin.

Très sollicité, le handi-chien a son propre planning © Radio France - Nicolas Joly

Officiellement, Ross fait partie de la classe de CAP "Services Aux Personnes et Vente en Espace Rural" (SAPVER), qui l'a vite accepté. "On lui a donné quelques commandes, comme monter sur les tables, prendre son doudou, faire un câlin", raconte une élève. Rien de compliqué pour ce handi-chien qui connaît plus de 40 commandes. "C'est comme un élève, on l'accueille et on l'accepte comme lui nous a accepté", complète une autre élève.

La mission de Ross : aider les jeunes à se détendre, éloigner la colère ou la frustration en cours, dans une classe parfois difficile. "On a certains publics avec lesquels ça ne "matche" pas très bien dans la classe, donc ça permet de créer une cohésion, un apaisement, donc ça permet de faire en sorte que les cours puissent se passer correctement", confirme Davy Chevassu.