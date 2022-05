Rouen : Arsène Lupin s'empare du centre-ville pour un escape game

A Rouen, Maurice Leblanc n'avait sûrement jamais imaginé qu'un jour le personnage phare de ses romans, Arsène Lupin, ferait l'objet d'un jeu XXL. Et pourtant la société Créanim’ animations ludiques a créé un escape game géant autour de l'univers du gentleman cambrioleur. Plus de 400 participants ont répondu présents.

Deux camps, dix étapes

D'un côté le clan Lupin. Arsène Lupin veut voler le rubis du mage Cagliostro. De l'autre, le camp du mage. Cagliostro veut découvrir la vraie identité du gentleman cambrioleur. A travers un parcours de dix étapes, d'une question d'observation et une énigme par étape, les participants se sont prêtés au jeu. "Maintenant que l'on est là, on a un peu la pression", sourit Corinne, venue avec sa famille.

Très vite, ils se prennent au jeu. "On doit observer le gros horloge, quel animal se trouve juste à gauche ? c'est le mouton, je valide, c'est bon, on peut poursuivre l'aventure", se montre soulagée cette mère de famille tout en souriant. La prochaine étape les amène rue du Bec. "C'est vrai que je passe devant souvent, je ne savais même pas que c'était là, la rue du Bec. Je n'avais jamais vu la plaque au-dessus du nom de la rue", ajoute Philippe, son mari.

Il redécouvre la ville de Rouen. "On est d'ici, on vient d'ici mais on ne lève plus les yeux", explique-t-il. Car c'est également l'objectif d'un tel jeu. "Revisiter les lieux où l'on passe devant tous les jours", renchérit Loïc Clémenceau, animateur et l'un des organisateurs de ce jeu.

A la fin du jeu, pas de récompense, mais le souvenir d'avoir été pendant un temps un des personnages des romans de Maurice Leblanc. Au Havre, ce samedi, le jeu a attiré 350 participants.