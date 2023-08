Rouen : il lance un appel à l'aide pour retrouver son perroquet Pika

Avez-vous vu Pika ? Ce perroquet Grand Alexandre de deux ans s'est perdu depuis le 4 août dans le quartier de la gare de Rouen. Il s'est envolé du balcon après avoir pris peur.

Depuis, Naïm et sa femme, ses maîtres, sont désespérés. Ils ont collé plein d'affichettes un peu partout pour tenter de le localiser. La dernière fois qu'il a été vu, c'était il y a une semaine, toujours dans le secteur de la gare.

"C'est comme un membre de la famille"

Sur France Bleu Normandie, Naïm lance un appel à tous les Rouennais pour le retrouver. "On est tristes, on le cherche, on fait tout pour le retrouver." Il n'arrête pas de scruter le ciel au cas où il verrait son oiseau, qui lui manque terriblement. Il l'a eu il y a deux ans, pour ses 30 ans. "Ca va faire deux ans que je l'ai, il avait quatre mois, je l'ai nourri à la seringue. Donc je ne vais pas dire que c'est un enfant mais on est ultra attachés au perroquet. C'est comme un membre de la famille."

Pika peut voler très rapidement. - DR

Il peut dire "je t'aime"

Pika sait dire beaucoup de choses : déjà, il répond à son prénom, mais sait aussi dire : "t'es beau" ou encore "je t'aime", que des messages gentils en somme. Naïm ne perd pas espoir de le retrouver parce qu'il est très particulier. "C'est un perroquet assez grand, vert, avec deux taches rouges sur les ailes, et un bec d'une couleur assez orangé, avec une longue queue bleue".

C'est un oiseau très gentil et très sociable : alors si vous le voyez, vous pouvez l'attirer avec des objets colorés, comme des stylos, des surligneurs par exemple il adore ça, ou bien des poires son péché mignon, et appeler ses propriétaires au 06 52 24 42 46.