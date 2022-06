Rouen : Jules Fougère, l'interne en médecine pédiatrique qui donne des conseils aux parents sur Instagram

Sur Instagram, vous le connaissez peut-être sous le nom de ped.urg. Derrière ces vidéos, Jules Fougère, interne en pédiatrie au CHU de Rouen. Avec ses plus de 100.000 abonnés, il vulgarise son métier, et donne des conseils aux parents.

Il n'aime pas trop le terme "influenceur" mais parle plutôt de "vulgarisateur de la santé". "Je suis interne en médecine pédiatrique, en dixième année de médecine" explique Jules Fougère. Suivi par plus de 100.000 abonnés sur Instagram sous son pseudonyme ped.urg, il distille ses conseils aux parents pour les aider à appréhender les difficultés de la vie quotidienne avec leurs enfants.

"Donner des conseils aux parents"

La salmonellose dans les Kinder, E.Coli dans les pizza, servi par l'actualité ces dernières semaines, l'interne en médecine décrypte ces bactéries. "Je fais de la vulgarisation pour le grand public, c'est cela que je vais faire toute ma vie, conseiller les parents aux urgences. Et je me suis demandé, comment apporter des informations aux parents qui sont tout seuls chez eux, un peu en panique dès que leur enfant a un truc sans qu'ils aillent sur des forum et trouvent n'importe quoi", relate Jules Fougère.

Sa première vidéo date de 2019. Une vidéo dans laquelle il explique les gestes de secours si un enfant se noie. C'est un carton plein. Plus de 100.000 vues. Depuis, sa popularité ne cesse de grimper sur Instagram. "Je vulgarise, votre enfant a une gastro par exemple, comment faire pour qu'il ne se déshydrate pas, quels sont les signes à surveiller pour une gastro, etc.", décrit le jeune interne de 27 ans.

"Le but c'est de donner des conseils aux parents pour qu'ils puissent réagir et être un peu plus autonome sur la santé de leur enfant. On ne naît pas formé à cela. On a des conseils du médecin quand il a le temps, de la maternité aussi mais il y a tellement de choses à dire", poursuit-il.

Un triple objectifs : conseils, prévention et actions

"Je donne ses conseils aussi aux gens pour deux choses : à la fois qu'ils ne se précipitent pas chez le médecin soit aux urgences. Et dans l'autre sens aussi. Je donne des infos aussi pour que les gens reconnaissent les signes de gravité et viennent aux urgences, ça marche dans les deux sens", ajoute Jules Fougère.

L'interne en médecine est très clair. "Je veux essayer d'apporter ce que j'ai appris pendant 10 ans. Quand une personne m'écrit pour me dire mon enfant n'allait pas bien, j'avais regardé une de tes vidéos et je suis allé aux urgences pour cela, merci, cela me fait plaisir, je me dis que ça a servi à quelque chose ce que je fais", renchérit-il.

Mais il se fixe une limite. "Je ne donne jamais de conseils en privé, ce serait une erreur de ma part de faire cela, surtout que je n'ai pas l'enfant devant moi", affirme Jules Fougère. Il assure qu'il continuera ses vidéos tant qu'il continuera à prendre du plaisir. Loin de se prendre pour une star dans son domaine (dans la médecine et sur les réseaux) le jeune homme de 27 ans garde la tête froide. "Je me dis toujours que ce que je fais peut ne pas plaire", conclut-il.