Rouen : le chef étoilé David Gallienne cuisine... à la gare !

On ne peut pas rater la cuisine mobile et éphémère installée au beau milieu du hall de la gare de Rouen (Seine-Maritime) et derrière laquelle s'est installée le chef étoilé normand David Gallienne.

Le chef du Jardin des plumes, à Giverny (Eure), a en fait répondu à l'invitation de "Chefs de gare", un événement organisé par la SNCF pour promouvoir la gastronomie régionale. "C'est un plaisir car la cuisine c'est avant tout du partage. Que ce au restaurant ou dans un hall de gare, il n'y a pas de lieu pour partager sa passion".

Les produits normands en deux recettes de saison

Et la passion de la Normandie a poussé le chef, vainqueur de l'émission Top Chef en 2020, à proposer deux recettes pour l'occasion.

D'abord une langoustine cuite par un bouillon chaud de tomates normandes accompagnée de Sparassis crépu, un champignon aussi appelé morille des pins. "On est sur la fin des fruits d'été et le début de l'automne avec les champignons qui sont en train d'arriver" explique le chef.

Ensuite, un chutney de pommes et poires agrémenté d'une chantilly de camembert. "Le camembert c'est l'emblématique fromage de notre région" sourit David Gallienne.

Le chef David Gallienne est en train de déposer sa chantilly de camembert sur son chutney pomme/poire © Radio France - Bénédicte Robin

Dégustation et rencontre en toute simplicité

Le chef exécute et explique ses recettes à la trentaine de gourmands rassemblés. La plupart n'ont pas de train à prendre mais sont venus comme Céline et Nadia pour voir le chef à l'œuvre et goûter ses recettes. "C'est comme ce qu'on voit à la télé" sourit Nadia ravie d'avoir profité de ce moment de cuisine.

Le chef David Gallienne cuisine en gare de Rouen © Radio France - Bénédicte Robin

"C'est sympa de voir que des personnes comme ce chef sont accessibles et viennent jusqu'à nous pour nous partager des petites astuces et nous faire goûter des choses qu'on n'aura pas forcément l'occasion d'avoir dans nos assiettes" renchérit Céline. "On va tenter de le faire !" lance la jeune femme.

Des animations toute la semaine en gare de Rouen

L'opération se poursuit toute la semaine jusqu'à ce vendredi 15 octobre en gare de Rouen. Alors certes, David Gallienne ne sera plus là mais des artisans locaux proposeront leurs produits.

