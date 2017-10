Rouen : le tout nouveau bar à chats victime de son succès

Depuis son ouverture en centre-ville de Rouen, il y a une semaine, le café Moustache ne désemplit pas. Ce week-end, des dizaines de passionnés sont venus câliner ces boules de poils, le temps d'un petit déjeuner ou d'un goûter. Plusieurs félins ont même été adoptés.

Avis aux amoureux de gros matous tout doux ! Un bar à chats vient d'ouvrir ses portes rue d'Amiens, dans le centre-ville de Rouen. Une première dans la région.

Le bien nommé Café Moustache est un lieu où les félins vivent en liberté et où les clients peuvent les caresser, jouer avec eux, tout en prenant une tasse de thé ou en dégustant une pâtisserie.

Respecter les animaux

Derrière ce concept venu du Japon, il y a Constance Pinson et Julia Robillard, deux Rouennaises qui ont voulu allier leur désir d'entreprendre et leur passion pour les chats.

En ce moment, cinq chats vivent dans le café. © Radio France - Hélène Fromenty

En ce moment, cinq matous - Princesse, Yochi, Norton, Nectar et Post-It, tous cédés par l'association de protection des animaux Félin'Possilble 76 - cohabitent dans le café.

"Nous sommes leur famille d'accueil, explique Julia. Tous les chats sont en liberté ici, ils sont chez eux. S'ils ont envie de papouilles, ils vont voir les clients, mais ce sont eux qui choisissent !"

Il y a d''ailleurs quelques règles à respecter : ne pas brusquer les chats, ne pas leur donner à manger, ne pas les forcer à jouer ou encore leur tirer la queue...."Ça doit rester un endroit paisible et confortable, ou les animaux se sentent bien, et où ils ne soient pas stressés." Les gérantes essayent d'ailleurs de limiter le nombre de clients dans la café.

Les visiteurs doivent respecter certaines règles dans l'établissement. © Radio France - Hélène Fromenty

Le but, c'est quand même que les visiteurs profitent de la présence des chats, et de la fameuse "ronron thérapie". "Je trouve ça très apaisant, ça me calme, affirme Alexandra, une cliente venue spécialement d'Evreux, avec ses deux enfants, pour caresser les félins. On a perdu le notre récemment, alors en venant ici, ça nous permet de nous ressourcer."

Adopter un chat

Les clients qui tombent vraiment sous le charme de ces boules de poils peuvent demander à en ramener un chez eux. "On garde les chats jusqu'à ce qu'ils soient adoptés, note Constance. On a déjà eu quatre adoptions depuis l'ouverture, c'est un super résultat pour une première semaine."

Bien sûr, vous pouvez vous contenter de venir les caresser. "L'idée c'est aussi d'accueillir tous les gens qui aiment les chats, mais qui ne peuvent pas en avoir un à la maison."

Juste pour des caresses, ou en vue d'une adoption, vous êtes les bienvenus au Café Moustache. © Radio France - Hélène Fromenty

Et soyez rassurés, ces matous sont bien élevés : ils n'ont pas accès aux cuisines, et ont une salle spéciale au fond du café...avec une litière pour faire leur besoin.

Infos pratiques : Café Moustache, 54 rue d'Amiens, près de l'hôtel de Ville de Rouen. Ouvert tous les jours, sauf le lundi, de 10 heures à 19 heures et le dimanche à partir de 11 heures.