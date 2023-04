Royaume d'Araucanie en Dordogne : les habitants réagissent au coup d'Etat "folklorique"

Depuis mercredi, c'est un peu le chaos au sein du royaume d'Araucanie et de Patagonie. Un coup d'Etat vient de se produire dans cette petite monarchie créée par un Périgourdin à la fin du XIXe siècle sur les terres du peuple amérindien des Mapuches, situées entre le Chili et l'Argentine en Amérique du Sud. Le prince Frédéric Ier a été destitué pour élire et nommer Philippe II. A Tourtoirac, entre Savignac et Hautefort, village où est enterré Antoine de Tounens, le premier prince d'Araucanie, cette guerre des héritiers à la tête du royaume fait surtout sourire.

Les habitants connaissent davantage le nom et l'histoire de celui qui a créé cette couronne. "Il est mort dans cette chambre, c'était la maison de mes grands-parents, en face de l'église", raconte très fier Gilbert. Il poursuit sur les actuels princes qui revendiquent la conduite d'Araucanie : "C'est la mafia. Deux se prétendent descendants du roi mais [ils] ne cohabitent pas, c'est un peu chien et chat."

A Tourtoirac, c'est surtout le premier prince du royaume qui revêt une place toute particulière dans le cœur des habitants. © Radio France - Lisa Guinic

"Se prévaloir d'avoir un roi enterré dans sa commune"

En février, quatre conseillers du royaume ont été déchus de leur fonction, sans motif apparent selon eux. Ces membres historiques d'Araucanie dénonce Frédéric Luz - alias Frédéric Ier - qui n'assurerait plus le rôle du représentant du royaume de défense du peuple Mapuche. Pour le prince déchu, Philippe II n'est pas légitime. De son vrai nom, Philippe Delorme est historien et journaliste .

"Nous avons quand même un roi enterré à Tourtoirac, estime Guillaume, restaurateur qui cuisine pour le prince d'Araucanie lors de la journée annuelle de célébrations dans le village en août . Il y a une histoire, une valeur patrimoniale et culturelle importantes pour le village. Nous nous tenons toujours au courant parce que c'est une curiosité et tout le monde ne peut pas se prévaloir d'avoir un roi enterré dans sa commune."

Longue vie au(x) prince(s)

Guillaume reconnaît "quand même un peu folklorique" cette destitution mais rappelle que l'histoire "est sérieuse pour eux". Il préfère donc tout simplement user du traditionnel adage "longue vie à Philippe II".