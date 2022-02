Rozérieulles : de nombreux chauffe-eaux tombent en panne au même moment

C'est une épidémie aussi fulgurante que soudaine que le quartier du Clos du Prieuré, sur les hauteurs de Rozérieulles, à l'ouest de Metz. Ce jeudi matin, de nombreux habitants du secteur ont retrouvé quelques centimètres d'eau dans leurs sous-sols, à proximité du chauffe-eau. "C'est ma fille de 6 ans qui a entendu du bruit", confie Christina, qui a compté 2-3 centimètres d'eau. "Et lorsque l'on est descendu, on a constaté que c'était le groupe de sécurité qui pissait complètement."

Une surpression dans les canalisations

Le problème est venu d'un réducteur de pression qui a lâché prise dans un château d'eau relié à ce quartier. Conséquence : au lieu d'arriver à 2-3 bar de pression, l'eau est arrivée à 7 ou 8 bar. Un coup de pression qui aurait pu être plus grave chez Patricia, qui a été informée du problème en ligne, sur un groupe d'habitants de Rozérieulles. "Je suis donc descendue pour vérifier et effectivement j'avais de l'eau par terre. Mais si je l'avais découvert par moi-même, je n'aurais rien compris, je me serais mise en panique en appelant un chauffagiste", confie-t-elle.

Contacter les assureurs

Pour Christina comme pour Patricia, il n'y a pas eu de dégâts majeurs, et tout est rentré dans l'ordre à la mi-journée, lorsque la régie des eaux de Metz Métropole a réparé le réducteur de pression. En revanche, pour les autres dont les chauffe-eaux sont endommagés, la mairie les invite à contacter leurs assureurs et à les tourner vers l'assureur de la régie des eaux.