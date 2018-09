21000 Dijon, France

Le sport comme moyen d'évasion. La maison d’arrêt de Dijon prend part au dispositif « fête du sport » lancé par le ministère du Sport. Une première pour les établissements pénitentiaires et pour la maison d’arrêt de Dijon ! C'est ainsi que ce jeudi 20 septembre au sein du quartier des femmes et ce vendredi 21 septembre 2018 dans le quartier des hommes des moniteurs de sports de l’établissement pénitentiaire Dijonnais organisent des challenges sportifs.

Badminton, aviron, yoga, ultimate

L'occasion de découvrir 4 sports : le badminton, l'aviron, le yoga et l'ultimate. L'ultimate, un sport collectif qui oppose deux équipes de 7 joueurs utilisant un disque... Sur un tapis de yoga, Jessica, 29 ans, explique pourquoi elle a tenue à participer. "Pour se défouler un peu, faire des activités avec toutes les autres personnes parce qu'habituellement on a des promenades où l'on ne se voit pas forcément. Là on est toutes ensemble, c'est cool. Cela permet de connaître les autres détenues, se changer les idées... Le sport ça fait du bien au corps et à l'esprit".

Promouvoir l'activité physique en prison

A l’issue de ces challenges sportifs, ce jeudi, des récompenses ont été remises aux détenues femmes de la maison d’arrêt. Ces deux journées avaient pour but de promouvoir l’activité physique en détention et de développer l'offre sportive en prison. Une convention a été signée entre la Direction interrégionale des services pénitentiaires, la Direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRDJSCS) et le Comité régional olympique et sportif de Bourgogne-Franche-Comté (CROS).

A la maison d'arrêt de Dijon les détenus participent à "la fête du sport" (illustration) © Radio France - Stéphanie Perenon

Les Trois Idées Reçues

"On ne va pas en prison pour faire du sport; les détenus sont déjà nourris, logés, blanchis: nos prisons deviennent des hôtels 5 étoiles ou encore les détenus font déjà du sport toute la journée, notamment de la musculation, pourquoi en rajouter?"... Retrouvez nos "Trois Idées Reçues" sur le sport en prison ce vendredi à 6h23 et 7h42 sur France Bleu Bourgogne (98.3 ou 103.7).